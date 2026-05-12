Стрелба в Германия завърши фатално

М ъж беше застрелян снощи в германския град Васенберг, в западната част на страната, а заподозреният все още е на свобода, заяви пред ДПА говорителка на местната полиция.

Тя уточни, че не съществува заплаха за обществеността. Според първите постъпили информации предполагаемият стрелец е излязъл от автомобил малко преди 20:00 ч. местно време вчера (21:00 ч. бълг. вр.) и е застрелял мъж пред къща в града в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Im nordrhein-westfälischen Wassenberg (Kreis Heinsberg) ist ein Mann erschossen worden. Der oder die Täter sind auf der Flucht. https://t.co/x0rkkafoqV — stern (@sternde) May 11, 2026

След това нападателят е избягал с автомобила, в който се предполага, че го е чакал негов съучастник, информира полицията.

Властите обявиха широкомащабна издирвателна операция, в която бе включен и хеликоптер, допълни полицейската говорителка.