Свят

Стрелба в Германия завърши фатално

Нападателят е избягал с автомобил, тече мащабна полицейска операция

12 май 2026, 08:03
М ъж беше застрелян снощи в германския град Васенберг, в западната част на страната, а заподозреният все още е на свобода, заяви пред ДПА говорителка на местната полиция.

Тя уточни, че не съществува заплаха за обществеността. Според първите постъпили информации предполагаемият стрелец е излязъл от автомобил малко преди 20:00 ч. местно време вчера (21:00 ч. бълг. вр.) и е застрелял мъж пред къща в града в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия.

След това нападателят е избягал с автомобила, в който се предполага, че го е чакал негов съучастник, информира полицията. 

Властите обявиха широкомащабна издирвателна операция, в която бе включен и хеликоптер, допълни полицейската говорителка.

Източник: БТА, Иво Тасев    
