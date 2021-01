Нелегално парти предизвика скандал във Франция

Н елегално музикално парти с близо 3 хиляди участници в новогодишната нощ предизвика скандал във Франция.

Купонът бил организиран в склад в Британи. Той започнал в четвъртък и продължава и в момента.

Участниците оказали съпротива на полицията, запалили кола и хвърляли различни предмети по служителите на реда. Трима полицаи са ранени.

Голяма част от празнуващите смятали да останат до неделя, тъй като събитието било много добре организирано, със сергии за храна вътре в сградата.

Изходите на склада са блокирани от полиция, а вътрешният министър проведе извънредно заседание.

It's not only Mbare. 2500 people went to a secret rave party in France last night. In a country with 19000 new covid cases in the past 24 hours.... https://t.co/qFNWynr6bM