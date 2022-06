Медведев: САЩ трябва да молят за преговори за ядрените оръжия

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че няма никакъв смисъл да се водят преговори със САЩ за намаляване на ядрените оръжия, и добави, че Москва трябва да чака, докато американците сами не дойдат да молят за преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

