З аместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев постави под въпрос съществуването на Украйна на световната карта след две години.

Той съобщи в канала си в Telegram, че е видял съобщение, в което се казва, че Украйна "иска втечнен природен газ от задграничните си господари с плащане за доставка след две години", защото в противен случай "просто ще замръзне" през предстоящата зима.

