"Убиец на дронове": Какви качества има германският „Скайрейнджър“

Г ермания ще доставя на Украйна нова система за противовъздушна отбрана. Задачата ѝ е да подсили украинската защита срещу руски дронове, съобщи Deutsche Welle.

С какво тя превъзхожда германските "Гепард" - също производство на "Райнметал"?

За защита от руските безпилотни самолети Украйна скоро ще получава „Скайрейнджър“ (Skyranger) – нови германски комплекси с малък обсег, произведени от отбранителния концерн „Райнметал“. Шефът на концерна Армин Папергер съобщи пред обществената телевизия ZDF, че първите системи ще пристигнат в Украйна още тази година.

По този начин, за втори път от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, Киев ще получи от Германия съвременни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), още преди те да са въведени на въоръжение в Бундесвера. По-рано това вече се случи с комплексите за противовъздушна отбрана със среден и малък обсег ИРИС-T. Освен това Германия доставя на Украйна излизащите от употреба в Бундесвера зенитни системи „Гепард“, както и американските комплекси „Пейтриът“. Берлин избра противовъздушната отбрана като основен приоритет в доставките на оръжие за Украйна.

"Убиецът на дронове": какво се знае за Skyranger

Skyranger е нова система, чието разработване "Райнметал" започна още през 2018 г. Тя обединява семейство мобилни комплекси за противовъздушна отбрана, които могат да се използват както за подкрепа на сухопътните войски, така и за защита на стационарни обекти. В някои медии го наричат "убиец на дронове".

Основният компонент е кула със зенитна револверна пушка, която може да се монтира на шестколесни автомобили, както и на осемколесни или верижни бронирани машини. Пушката е разработена в завода на „Райнметал“ в Цюрих, Швейцария, и може да бъде с калибър 30 мм и 35 мм. Далекобойността е съответно три и четири километра, по данни на производителя. Освен зенитни снаряди могат да се използват и ракети.

Каква модификация ще бъде доставена на Украйна, не се съобщава. Порталът Soldat und Technik съобщи, че по-рано от украинска страна е проявен интерес към системата „Скайрейнджър“, монтирана на платформата на танк „Леопард“-1. „Райнметал“ показа за първи път този модел през 2024 година. Едно от предимствата на тази комбинация - съвременна кула и стар танк - е ниската ѝ цена и наличността в складове, което означава бързи доставки. Украйна вече е получила от Германия и други партньори десетки възстановени танкове „Леопард“-1.

„Скайрейнджър“ е създаден основно за защита от безпилотни летателни апарати. Както се посочва в описанието на „Райнметал“, това могат да бъдат всички видове „съвременни и бъдещи заплахи от въздуха“, включително удари с баражиращи дронове, пикиращи атаки и рояци дронове.

По какво "Скайрейнджър" се отличава от "Гепард"?

За защита от безпилотни самолети Украйна в момента използва, наред с другото, германски зенитни комплекси „Гепард“ с 35-милиметрови оръдия, извадени от въоръжение в Бундесвера, но напълно обновени. На Киев бяха предадени десетки такива машини.

„Въпреки че „Гепард“ се използва много успешно в Украйна, „Скайрейнджър“, естествено, е на по-съвременно технологично ниво и има по-големи възможности“, казва за ДВ Никлас Шьорниг, военен експерт в Института за изследване на мира и конфликтите „Лайбниц“ (PRIF) във Франкфурт на Майн. „На първо място, става дума за използването на боеприпаси, които експлодират във въздуха (air burst munition) – те създават облак от метал, което значително повишава ефективността при нападения с рояци дронове“.

Според експерта, радарът също е подобрен, той е станал по-устойчив на въздействието на радиоелектронна борба, а модулната система позволява монтаж на комплекса на различни мобилни платформи. Тъй като системата е нова, с по-високо ниво на автоматизация, при нея е възможно да се проявят някои „детски болести“, които при „Гепард“ са вече преодолени, посочва още Шьорниг.

Доставките за Бундесвера се забавят

Междувременно германският Бундесвер ще трябва да чака за „Скайрейнджър“ по-дълго, отколкото се предполагаше. През февруари 2024 г. Бундестагът одобри поръчката на първата партида от 18 комплекса и един прототип на обща стойност 650 милиона евро. Очакваше се първите „Скайрейнджър“ да бъдат доставени през 2026 година. Сега специализирани сайтове съобщават, че доставките се очакват до 2028 година.

На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и потенциалната заплаха за източния фланг на НАТО, германската армия спешно се нуждае от нови зенитни комплекси с малък обсег. Установките „Гепард“ бяха снети от въоръжение през 2010 г., а армейските части за противовъздушна отбрана бяха напълно разформировани през 2012 г. Сега те се създават отново, а „Скайрейнджър“ трябва да стане основният им вид въоръжение.

Има поръчки и от други страни - Австрия и Дания. Унгария пък подписа договор за разработване на вариант на „Скайрейнджър“ за бъдеща система за противовъздушна отбрана на платформата на верижната бронирана машина Lynx.