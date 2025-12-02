Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

В нова книга любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкрива всичко за тайната им афера – от употреба на наркотици и сълзи до еротична поезия и заплахи с ФБР, предаде New York Post.

Оливия Нузи нарича Робърт Ф. Кенеди-младши „Политикът“ в творбата си.

Твърди се, че 71-годишният Кенеди е плакал, когато ѝ е казал: „Иска ми се просто да можех да бъда с теб“, и е споделил на Нузи, че го е карала да се чувства свободен – усещане, което е изпитал само като дете, когато е паднал от препускащия си кон.

32-годишната Нузи пише в книгата си „American Canto“, че наследникът на фамилия Кенеди е искал тя да му роди дете.

Inside RFK Jr’s needy love, drug use and cringe poetry, as Olivia Nuzzi book reveals how he hid bad behavior https://t.co/iByj6hhQG0 pic.twitter.com/PvcJzAYB85 — New York Post (@nypost) December 2, 2025

„Бих поел куршум за теб“, казва Кенеди на бившата журналистка от New York Magazine според книгата ѝ. Отношенията им обаче се променили, когато аферата им станала публично достояние.

„Ако е само секс, мога да го преживея“, казал й той, като според писателката е искал тя да не представя връзката им като нещо по-сериозно.

Нузи винаги е твърдяла, че аферата им не е била консумирана.

Тя описва и резкия край на тайната им връзка и как Кенеди ѝ изпратил „злобна бележка“, в която я заплашил, че ще се обади на ФБР заради бившия ѝ годеник Райън Лиза, който се смята, че е разгласил новината за аферата им. Според книгата, в крайна сметка самата Нузи се е свързала с ФБР от страх, че е била хакната.

Нузи се запознава с Кенеди, който е женен за актрисата от „Обуздай ентусиазма си“ Шерил Хайнс, през 2023 г., докато го интервюира за New York Magazine по време на неуспешната му президентска кампания. По това време тя е сгодена за Лиза, бивш журналист в Politico.

Блондинката пише как Кенеди, който в миналото се е борил със зависимости и отдавна говори за своята трезвеност, е пушил тайно халюциногенния наркотик DMT, докато съпругата му я е нямало вкъщи.

Nuzzi’s own book excerpt, devoted to her RFK Jr. obsession, is filled with banal efforts to conjure meaning from the attachment, while offensively employing the backdrop of Ventura County’s 2024 Mountain Fire, leveraging the planet’s climate crisis for still more clumsy… — The Nation (@thenation) November 25, 2025

Книгата описва DMT като вещество, което изпраща употребяващите го „в стратосферата на смъртта на егото и обратно на земята за петнадесет минути“. Когато го попитала какво е усещането, Кенеди отговорил: „Класическо психеделично преживяване“.

Нузи пише още, че е чула, че „Политикът“ е взимал и друго вещество, „което понякога пречело на способността му да изпълнява задълженията си по кампанията“. Когато повдигнала въпроса, той отрекъл.

Тя споделя, че Кенеди обичал да ѝ показва снимки от младостта си и да я забавлява с истории от миналото.

В един от по-милите им моменти Кенеди ѝ разказал за инцидент с кон от детството си. „Той затвори очи. Цветът им е пронизително син. Не син като морето, а като пламък. Когато ги отвори отново, плачеше. [Падането от коня] било най-освобождаващото нещо, което някога е изпитвал, каза той, и е търсил това усещане, тази свобода, през целия си живот. Усещал я е с мен“, пише Нузи.

Тя обаче била обезпокоена от историите за червей, който се е загнездил в мозъка му.

Що се отнася до друга странна история за Кенеди – че е изхвърлил труп на мечка в Сентръл Парк през 2014 г. – Нузи признава, че го е убедила да публикува първи историята, след като журналист научил за нея през 2024 г. „Това ще ми помогне с консерваторите и ще ми навреди с либералите“, решил в крайна сметка Кенеди.

Кенеди е писал и „нецензурна“ поезия за Нузи.

„Аз съм река. Ти си моят каньон. Искам да премина през теб. Искам да те покоря и опитомя. Моя любов“, цитира Нузи, като добавя, че той също е „описвал плановете си за моята „матка“.

Въпреки че Нузи вече е писала подробно за скандала, тя разкрива, че нейната менторка – подкастърката Кара Суишър – е тази, която е научила за аферата и е уведомила шефовете ѝ в New York Magazine.

“What does it sound like when RFK Jr. bellows? I’ll go out on a limb and say it’s gritty. His normal speaking voice is basically a garbage disposal. When the big one hits, it must be like tossing a fork in.” https://t.co/RbiTmvzttd — Jared Taylor (@jaredataylor) November 26, 2025

Бившата журналистка признава, че е излъгала, когато са я попитали, и твърди, че шефът ѝ ѝ предложил да напише „разобличителна“ статия за списанието и така „да се измъкне от ситуацията“. Говорител на New York Magazine заяви, че главният редактор Дейвид Хаскел отказва коментар.

Когато историята избухна през септември 2024 г., Кенеди ѝ казал, че Хайнс е била „истерична“ в Милано и е отказала да се появява публично с него до изборите, докато съюзът му с Тръмп бил „крехък“.

Нузи пише, че Кенеди ѝ е казал: „Трябва да поемеш този риск заради мен. Ако е само секс, мога да го преживея. Ако е нещо повече, не мога.“

След като напуснала работата си, Нузи се преместила в Малибу, Калифорния, и била назначена за редактор за Западното крайбрежие на Vanity Fair, въпреки че е неясно дали остава на тази позиция.

Авторката признава, че е била изумена - след всичко преживяно - да получи съобщение чрез бодигарда му.

„Просто... той се извинява“, казал ѝ охранителят. „Казах му да остави на мен да се оправя. Трябва да четеш между редовете.“

Нузи пише: „Най-големият трик на политика е да те убеди, че не е такъв. А какво всъщност е политикът? Всеки мъж, който иска да бъде обичан повече от другите, а в стремежа си разкрива защо не може да обича себе си.“