Робърт Кенеди-младши: Убиецът на баща ми е друг

Р обърт Кенеди-младши отдавна твърди, че Сирхан Сирхан, който е прекарал близо 60 години в затвора за убийството на баща си, е невинен за престъплението – и че втори стрелец е бил замесен в убийството на сенатор Робърт Кенеди през 1968 г., пише New York Post.

Това убеждение е подхранило разделението между него и по-голямата част от братята и сестрите му, както и с майка им Етел, когато е била жива. И със сигурност ще се разпали отново, тъй като 81-годишният Сирхан може да има право на условно освобождаване отново следващата година.

„Вярвам, че Сезар е убил баща ми“,

пише Кенеди-младши в статия в San Francisco Chronicle от 2021 г. за охранителя Тейн Юджийн Сезар, който почина през 2019 г. и никога не е бил обвинен. „Сирхан“, пише Кенеди-младши, „не е убиецът на баща ми“.

Sirhan Sirhan did not shoot Robert Kennedy.



The autopsy revealed that all four shots came from behind Kennedy when Sirhan was literally in front of him.



The coroner for Robert Kennedy told us that soot in Kennedy's hair shavings proved that the gun had to have been inches from… pic.twitter.com/JXciSJKmmy — Green Lives Matter (@Ultrafrog17) April 11, 2025

В сряда беше разкрито, че Кенеди-младши, настоящият министър на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, е изпратил писмо до тогавашния главен прокурор на САЩ Ерик Холдър през 2012 г. с искане за ново разследване на смъртта на баща му и теорията за двамата стрелци. Писмото до Холдър, който е служил при президента Барак Обама, излезе наяве в документи за убийството, разсекретени от администрацията на Доналд Тръмп.

Когато 71-годишният Кенеди-младши препоръча на Калифорнийския съвет за условно освобождаване Сирхан да бъде освободен условно през 2021 г. - 16-ият път, когато се изправя пред съвета – шест от неговите братя и сестри, водени от майка им, остро осъдиха решението.

„Нашето семейство и нашата страна претърпяха неописуема загуба поради нечовечността на един човек“,

каза Етел в публикация от 7 септември 2021 г. в профила на дъщеря си Кери Кенеди в социалната мрежа X, добавяйки: „Той не трябва да има възможността да тероризира отново“.

Етел почина на 10 октомври 2024 г. на 96-годишна възраст. Децата ѝ Джо, Кортни, Кери, Крис, Макс и Рори се противопоставиха на условното освобождаване на Сирхан. Синът ѝ Дъглас, подобно на Кенеди-младши, е „за“. Дъщерята ѝ Катлийн Кенеди Таунсенд заяви пред „Вашингтон Поуст“ през 2018 г., че Кенеди-младши „излага убедителни аргументи“ за това, че Сирхан не е действал сам, но оттогава не е коментирала въпроса.

Bobby Kennedy also known as RFK was murdered in June 1968 by Sirhan Sirhan, a 24-year-old Jordanian-Palestinian.



Sirhan opened fire on him with a .22-calibre revolver, hitting Kennedy three times, and wounding five other people.



In 1989, Sirhan told British journalist David… pic.twitter.com/rYLfFhFHmX — Visegrád 24 (@visegrad24) July 13, 2024

Писмото на Кенеди-младши от 2012 г. до Холдър включва тристранично „Обобщение на доказателствата за новото разследване“, съставено от Пол Шрейд. Бивш лидер на синдикалните партии и довереник на Робърт Кенеди-старши, Шрейд е сред петимата ранени в залпа от куршуми, довели до смъртта на Кенеди в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис след победата му на предварителните президентски избори на Демократическата партия в Калифорния.

Шрейд, който беше прострелян в главата от Сирхан по време на мелето, прекара години в опити да докаже теорията си, че в убийството са замесени двама въоръжени мъже.

„Пол и екипът му от национално видни адвокати, включително бившият американски прокурор Роб Бонър, твърдо вярват, че това ново доказателство е убедително и изисква ново разследване“, пише Кенеди-младши в писмото си до Холдър. „Съгласен съм и подкрепям искането му за ново разследване.“

Искането се основава на „нови съдебномедицински тестове на аудиозапис на журналист, записан по време на това престъпление и намерен в досиетата на ФБР“, казва Шрейд в собственото си писмо до Холдър от 29 юли 2012 г.

Експерт по акустика, който е изследвал записа, твърди, че са произведени 13 изстрела. Сирхан е произвел и осемте изстрела от своя револвер Ivar Johnson калибър 22 и не е презаредил, казва Шрейд в писмото си до Холдър. Шрейд, който почина през 2022 г. на 97-годишна възраст, също посочи доклада от аутопсията, който показва, че РФК е бил прострелян отзад. Очевидци казаха, че Сирхан е стоял пред кандидата.

„Аз съм твърд защитник на освобождаването на г-н Сирхан Б. Сирхан, откакто научих за доказателства, които не бяха представени на съда по време на процеса срещу него“, каза Кенеди-младши

в писмо от 27 август 2021 г. до Комисията по условно освобождаване. „След години на внимателно разследване стигнах до убеждението, че историята за убийството на баща ми не е толкова ясна, колкото е представена на процеса. Въпреки че Сирхан очевидно е стрелял по баща ми, огромните доказателства сочат, че това не са изстрелите, които са отнели живота му“, пише още той.

The man who was jailed for shooting Robert Kennedy in 1968, has been stabbed in prison. Sirhan Sirhan was convicted over 50 years ago, but differing eyewitness accounts and hidden evidence raises questions about his case.



Full film: https://t.co/n9bM9jCz4k pic.twitter.com/f99pUzhqOA — Al Jazeera World (@AlJazeeraWorld) August 31, 2019

Сезар, нает като охранител за нощта, „е бил в точното положение, за да произведе изстрелите, както е описано в аутопсията. Трима свидетели са го видели да вади пистолета си – което по-късно той призна – и една каза, че го е видяла да стреля“, пише Кенеди-младши през 2021 г. „Полицията в Лос Анджелис никога не си е направила труда да разгледа пистолета. Сезар призна, че ненавижда Кенеди и техните симпатизанти на смесването на раси“.

Сирхан последователно твърди, че не си спомня събитията, случили се в деня на убийството.

Други наскоро публикувани документи за убийството, публикувани от директора на Националното разузнаване Тулси Габард, разкриват множество заплашителни ръкописни бележки в спалнята на Сирхан в дома му в Пасадена, Калифорния, който той е споделял с майка си и тримата си братя и сестри.

„Решимостта ми да отстраня РФК (Робърт Фицджералд Кенеди) се превръща във все по-голяма непоклатима мания“,

гласеше една от надрасканите бележки, включени във файла. Когато Сирхан е бил подложен на изслушване за условно освобождаване през 2021 г., спорът между семейство Кенеди относно предстоящото му освобождаване е довел до това едната страна да „измами“ другата, съобщиха вътрешни източници пред The Post по това време.

Членовете на семейството, които са били против освобождаването на Сирхан, са обещали, че няма да правят изявление пред комисията по условно освобождаване, съобщиха източници пред The Post. „В нощта преди изслушването получих писмо от комисията по условно освобождаване чрез полицията в Лос Анджела Бери пред The Post през 2021 г. „В него пишеше: „От името на семейство Кенеди, ние се противопоставяме на освобождаването на Сирхан“. Кенеди-младши не се е намесвал, специално с предположението, че семейството му няма да се намесва... Веднага се свързах с него, за да го уведомя какво се е случило“.

В отговор Кенеди-младши остана до късно, пишейки писмо в подкрепа на освобождаването на Сирхан, което едва стигна до изслушването, казаха източници. „Изслушването за условно освобождаване започна в 8:30 ч. сутринта, а писмото на Робърт пристигна в 10:30 ч. сутринта“, каза Бери. „В него пишеше отчасти: „Трябва да ви уверя, че писмото, което получихте, не е от името на цялото семейство Кенеди“. Това беше последното нещо, което служителят по изслушването прочете в протокола“.