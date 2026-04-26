Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Я дрената енергия трябва да бъде използвана само за мирни цели, заяви днес папа Лъв XIV по повод 40-годишнина от ядрената катастрофа в Чернобил, предадоха АНСА и Франс прес.
Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии.
Pope Leo XIV recalls the 40th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster, and calls for discernment and responsibility so that all use of nuclear energy may serve life and peace.https://t.co/yQenQJkx6A— Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2026
"Надявам се, че на всички нива на взимане на решение, преценката и отговорността ще надделяват винаги, за да може всяко използване на ядрената енергия да бъде в услуга на живота и на мира", подчерта папата.
През септември 2005 г. в доклад на ООН се правеше оценка на броя на потвърдените жертви на аварията в Чернобил или на жертвите, които може да се очаква да има в трите най-засегнати страни. Общата бройка беше 4000 души. Но през 2006 г. неправителствената организация "Грийнпийс" оцени, че 100 000 души общо са загинали в резултат на тази катастрофа, припомня Франс прес.
40 ans après #Tchernobyl, #LéonXIV revient sur une tragédie qui « a touché la conscience de l’humanité » et appelle les responsables à prendre les bonnes décisions pour que l’énergie atomique reste au service de la vie et de la paix.— KTOTV (@KTOTV) April 26, 2026
Според ООН около 600 000 ликвидатори - хората, участвали в ликвидиране на последствията от катастрофата в Чернобил на мястото на взрива - са били изложени на силни дози радиация.