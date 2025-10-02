Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

В едно от най-ожесточените глобални състезания, в което очакваха стотици хиляди гласоподаватели, 12 едри кафяви мечки в Националния парк и резерват Катмай в Аляска се борят коя ще стане по-дебела, предаде CNN.

Като част от ежегодната инициатива Fat Bear Week (Седмица на дебелата мечка) в парка, тези огромни животни се изправят едно срещу друго в онлайн състезания за популярност, където фенове от цял свят гласуват за мечката, която харесват най-много. Жива камера позволява на гласоподавателите да следят мечките, докато те търсят сьомга в последен опит да натрупат килограми преди предстоящата зимна хибернация.

Гласуващите избират фаворитът си базирано на килограмите му, апетитът му и популярността му.

След една седмица на гласуване мечките се състезаваха една срещу друга, докато останаха само двама претенденти – номера 856 и 32.

Тази година победител е мечката с номер 32, известна още като Чънк, която тежи 544 килограма.

Fat Bear Week crowned its 11th winner, a male grizzly known as Chunk. The 1,200-pound bear overcame a broken jaw to win the title and survive another winter. | By @lindkevin https://t.co/NrMoxs0EiC — Deseret News (@Deseret) October 2, 2025

Освен впечатляващите си размери, историята на Чънк, наподобяваща тази на Пепеляшка, привлече гласоподавателите, тъй като той страдаше от нараняване на челюстта, което заплашваше да попречи на храненето му със сьомга. Той победи мечка 602, наричана Флотейто, с приблизително 70%-30% на полуфиналите, за да си осигури място във финала.

Чънк редовно е описван като “най-доминиращата кафява мечка на реката”, но преди имаше репутация на злодей - през лятото на 2024 г. , победителят уби мечето на действащия шампион Грейзър, въпреки че майката мечка се би с Чънк в отчаяни усилия да спаси малкото. Люялната майка победи Чънкв състезанието за дебели мечки с повече от 40 000 гласа.

Същата година състезанието за дебела мечка беше отложено, след като един от състезателите беше убит от друга, по-малко дебела мечка.

Въпреки ролята си на злодей, Чънк, който има “тясно разположени очи, тъмнокафява козина и изпъкнал ръб на веждите” и “отличителен белег в муцуната му”, спечели публиката тази година с успешното си напълняване, въпреки травмата си.

There is now officially a 2025 Fat Bear Week winner. https://t.co/8IeDDuVNl1 — ABC News (@ABC) October 1, 2025

Междувременно мечка 856 победи миналогодишния шампион, мечка 128 Грейзър, с около 68%-32% на полуфиналите. Грейзър беше последната женска мечка, останала в състезанието.

Hundreds of thousands of votes were cast by people all over the world, who compared before-and-after pictures of the animals in a series of head-to-head ballots. https://t.co/mHzbAL9QRT — PhilstarShowbiz (@PhilstarShowbiz) October 2, 2025

Мечка 856 загуби от Чънк с 60,2%-39,8% във финалния кръг на гласуването, който се проведе във вторник. Общият брой гласове беше 96 350 за Чънк и 63 725 за Флотейто.

Освен забавлението от избора на дебел шампион, Fat Bear Week е и възможност да се информират хората за кафявите мечки и тяхното местообитание в Аляска. Състезанието, което започна през 2014 година, подчертава работата на рейнджърите в Катмай, четвъртият по големина национален парк в САЩ.

We called out Chunk in our early coverage of Fat Bear Week 2025, and now this chonky boy has been crowned king of the bears. https://t.co/L6YNFgy1LQ — Mashable (@mashable) October 2, 2025

За да оцелеят в суровите зими на Аляска, кафявите мечки прекарват сезона в хибернация в бърлогите си. Колкото повече тегло натрупат преди това, толкова по-вероятно е да преживеят сезона. Това е особено важно за бременните мечки, които обикновено влизат в бърлогите си по-рано от останалите.

Както отбелязва уебсайтът на Катмай, „дебелите мечки са успешни мечки“, така че може спокойно да се каже, че всички кафяви мечки в парка са победители.

Чънк сега ще има своя снимка добавена към Залата на шампионите на Fat Bear Week, където предишните победители са удостоени за своите постижения.