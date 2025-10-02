Любопитно

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

2 октомври 2025, 10:17
Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка
мечка   
Източник: iStock

В едно от най-ожесточените глобални състезания, в което очакваха стотици хиляди гласоподаватели, 12 едри кафяви мечки в Националния парк и резерват Катмай в Аляска се борят коя ще стане по-дебела, предаде CNN

Като част от ежегодната инициатива Fat Bear Week (Седмица на дебелата мечка) в парка, тези огромни животни се изправят едно срещу друго в онлайн състезания за популярност, където фенове от цял свят гласуват за мечката, която харесват най-много. Жива камера позволява на гласоподавателите да следят мечките, докато те търсят сьомга в последен опит да натрупат килограми преди предстоящата зимна хибернация. 

Гласуващите избират фаворитът си базирано на килограмите му, апетитът му и популярността му. 

След една седмица на гласуване мечките се състезаваха една срещу друга, докато останаха само двама претенденти – номера 856 и 32.

Тази година победител е мечката с номер 32, известна още като Чънк, която тежи 544 килограма. 

Освен впечатляващите си размери, историята на Чънк, наподобяваща тази на Пепеляшка, привлече гласоподавателите, тъй като той страдаше от нараняване на челюстта, което заплашваше да попречи на храненето му със сьомга. Той победи мечка 602, наричана Флотейто, с приблизително 70%-30% на полуфиналите, за да си осигури място във финала.

Чънк редовно е описван като “най-доминиращата кафява мечка на реката”, но преди имаше репутация на злодей - през лятото на 2024 г. , победителят уби мечето на действащия шампион Грейзър, въпреки че майката мечка се би с Чънк в отчаяни усилия да спаси малкото. Люялната майка победи Чънкв състезанието за дебели мечки с повече от 40 000 гласа.

Същата година състезанието за дебела мечка беше отложено, след като един от състезателите беше убит от друга, по-малко дебела мечка.

Въпреки ролята си на злодей, Чънк, който има “тясно разположени очи, тъмнокафява козина и изпъкнал ръб на веждите” и “отличителен белег в муцуната му”, спечели публиката тази година с успешното си напълняване, въпреки травмата си.

Междувременно мечка 856 победи миналогодишния шампион, мечка 128 Грейзър, с около 68%-32% на полуфиналите. Грейзър беше последната женска мечка, останала в състезанието.

Мечка 856 загуби от Чънк с 60,2%-39,8% във финалния кръг на гласуването, който се проведе във вторник. Общият брой гласове беше 96 350 за Чънк и 63 725 за Флотейто.

Освен забавлението от избора на дебел шампион, Fat Bear Week е и възможност да се информират хората за кафявите мечки и тяхното местообитание в Аляска. Състезанието, което започна през 2014 година, подчертава работата на рейнджърите в Катмай, четвъртият по големина национален парк в САЩ.

За да оцелеят в суровите зими на Аляска, кафявите мечки прекарват сезона в хибернация в бърлогите си. Колкото повече тегло натрупат преди това, толкова по-вероятно е да преживеят сезона. Това е особено важно за бременните мечки, които обикновено влизат в бърлогите си по-рано от останалите.

Както отбелязва уебсайтът на Катмай, „дебелите мечки са успешни мечки“, така че може спокойно да се каже, че всички кафяви мечки в парка са победители.

Чънк сега ще има своя снимка добавена към Залата на шампионите на Fat Bear Week, където предишните победители са удостоени за своите постижения.

Източник: CNN    
Последвайте ни
Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
Произведоха последния Ford Focus ST

Произведоха последния Ford Focus ST

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 3 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 10 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Роби в бразиска плантация

Пата Сека: Робът, който стана баща на над 200 деца

Любопитно Преди 11 минути

Заради необичайния си ръст от 2,18 м. и внушителна физика, той е превърнат в така наречен „роб-осеменител“

Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!

България Преди 32 минути

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той

<p>Борисов: Президентът Радев&nbsp;действа като едноличен господар</p>

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

България Преди 34 минути

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 59 минути

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

Първата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Любопитно Преди 1 час

Американският президент дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

<p>Хиляди почетоха жертвите&nbsp;от трагедията на жп гарата в Нови Сад</p>

11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите

Свят Преди 1 час

Организаторите напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност

Джейн Гудол

Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните

Свят Преди 1 час

Нейните полеви изследвания с шимпанзетата не само премахнаха бариерите пред жените и промениха начина, по който учените изучават животните, но и документираха емоции и личностни черти у тези примати, които размиха границата между хората и животинското царство

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви

<p>С ветрове от 155 км/ч: Бурята &quot;Имелда&quot; връхлетя Бермудските острови</p>

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови, затвориха летище, училища и правителствени сгради

Свят Преди 1 час

Беше издаден код за ураган

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

<p>Израел задържа Грета Тунберг (ВИДЕО)</p>

Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Военнослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа

Витамин D

Витамин D: Защо тялото се нуждае от него и кога лекарите го предписват

Любопитно Преди 3 часа

Витамин D помага на костите да останат здрави, поддържа имунитета и дори влияе на настроението

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg