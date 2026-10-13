Арестуваха актрисата Селма Блеър след екшън в самолет, нападна полицайка и медицинска сестра

А ктрисата Селма Блеър е обвинена в две нападения, след като е нанесла множество удари с крака по лицето, врата и гърдите на полицайка, както и по гърдите на медицинска сестра. Това става ясно от клетвена декларация пред наказателния съд, с която PEOPLE разполага.

Според официалния документ при инцидента полицайката е с отоци по челюстта и тежки болки в областта на лицето, шията и гърдите, а медицинската сестра се е оплакала от силни болки в гърдите.

Selma Blair Charged with 2 Counts of Assault After Allegedly Kicking Nurse in ‘Chest’ and Cop ‘Repeatedly’ https://t.co/KqOtDPk8OZ — People (@people) October 13, 2026

54-годишната звезда е била арестувана малко след 23:00 часа в неделя, 11 октомври, веднага след кацането на самолета ѝ на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк след инцидент по време на полет на Delta Air Lines от Лос Анджелис, съобщават властите.

Източник съобщава пред PEOPLE, че срещу Блеър ще бъдат повдигнати обвинения както в щатския, така и във федералния съд на Ню Йорк. Очаква се тя да се изправи пред съда по федерални обвинения за леки нарушения в Бруклин и по две обвинения за нападение в наказателния съд в Куинс.

Според съдебните регистри Блеър се е явила пред съдия Индира Кан в понеделник, 12 октомври. Наложена ѝ е гаранция от 20 000 долара в брой, 60 000 долара под формата на облигация или 60 000 долара частично обезпечена гаранция. Актрисата е била освободена под гаранция същата вечер.

Според клетвената декларация, подадена от полицая от пристанищните власти Динософ Телисма, по време на инцидента Блеър е освободила крака си от каишките на носилката и е започнала многократно да рита служителката на реда Мария Суарес.

В показанията се посочва още, че около 2:00 часа сутринта на 12 октомври в медицинския център на болница „Ямайка“ Блеър е ритнала в гърдите и медицинската сестра, която е помагала за транспортирането ѝ за преглед. На медицинското лице е издадена заповед за защита.

Източник от правоохранителните органи съобщава, че ФБР е връчило призовка на Блеър за нападения в рамките на специалната морска и териториална юрисдикция на САЩ. Тя е получила и известие за нарушение с обвинение в предполагаемо насилие и нападение срещу двама души по време на полета, предава Асошиейтед Прес.

Според записа от телефон 911, публикуван първоначално от TMZ, пилотът на самолета е поискал полиция и медицински екип да чакат на изхода, готови да съдействат на двама души с наранявания, получени по време на полета.

Въз основа на информацията, с която е разполагал в този момент, пилотът посочва: „Изглежда, че един пътник и един стюард са с леки наранявания – кървящ нос и следи от ухапвания“.

Според аудиозаписа пилотът е поискал медицински персонал за преглед на пострадалите.

Eyewitness News captured the moment actress Selma Blair was released on bond for assault charges Monday night after she was arrested following an alleged altercation with flight attendants aboard a Delta flight from Los Angeles to New York City on Sunday, according to the Port Authority of New York and New Jersey.https://t.co/oEs8on02VS — Eyewitness News (@ABC7NY) October 13, 2026

„Не мисля, че се нуждаем от линейка или нещо подобно“, казва той, но настоява за медицински екип на изхода, „който да прегледа нараняванията им“.

По-късно пилотът допълва: „Изглежда, че пътничката, която е била в неадекватно състояние, си е ударила главата в преградата или нещо подобно, така че вероятно ще трябва да прегледаме и нея“.

От пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси заявиха в официално съобщение, че Блеър е проявила „физическо насилие“ на борда на самолета, поради което е била задържана и хоспитализирана след кацането. Член на кабинния екип също е бил откаран в болница заради получените наранявания.

„Селма претърпя спешен медицински проблем, който доведе до въпросното поведение“, заяви представител на Блеър пред PEOPLE в понеделник, 12 октомври. „След кацането тя получи незабавна медицинска помощ и в момента е в стабилно състояние.“, добави още представителят.

Selma Blair walks out of court after pleading not guilty to two counts of second-degree assault https://t.co/dSnw9qwkkJ https://t.co/sZVGClvdte — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Впоследствие източник потвърди пред медията, че Блеър вече е изписана от болницата.

Известна с ролите си във филмите „Жестоки намерения“ и „Професия блондинка“, Блеър бе арестувана и през 2016 г. след подобен инцидент по време на международен полет. Тогава тя обясни изблика си със смесване на алкохол и предписани медикаменти, като нарече случилото се „голяма грешка“.

През 2018 г. актрисата публично разкри, че живее с диагнозата множествена склероза.