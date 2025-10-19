България

Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове

Два полета са били пренасочени по време на затварянията

19 октомври 2025, 07:59
Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове
Източник: iStock/Getty Images

П истата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена в събота вечерта заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА.

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията пред ДПА.

Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.

Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията.

Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер     

В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.

Почти 10 000 пътници бяха засегнати от спирането на трафика на летището.

През последните седмици подобни инциденти засегнаха функционирането и на други европейски летища.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Летище Мюнхен Затваряне на летище Дронове Въздушен трафик Инцидент с дрон Германия Подозрителни дейности Пренасочени полети Засегнати пътници Авиационна сигурност
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 12 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 11 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 10 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 12 часа

