Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

19 октомври 2025, 07:54
Източник: БТА

М нозинството от германците са против идеята на лотариен принцип да бъдат избирани граждани, които да бъдат задължени да отбиват военна служба във въоръжени сили на Германия. Това сочат заключенията от проучване на института за изследване на общественото мнение INSA, изготвено за германското издание "Билд", предаде ДПА.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц възнамерява да възстанови под някаква форма военната повинност в Германия, която беше отменена през 2011 г., за да отговори на нарастващата заплаха от Русия и да подсили Бундесвера в съответствие с новите цели на НАТО в областта на отбраната.

Според проучването 60 процента от анкетираните са на мнение, че е погрешно да се използва лотарийна система за определяне на лицата, които трябва да служат в армията.

Министърът на отбраната Борис Писториус заяви пред "Билд", че решението за това как да се разширят редиците на армията вече е в ръцете на парламента.

Президентът на Германия подкрепи въвеждането на задължителна военна служба

Той защити доброволната военна служба, като каза, че тя трябва да остане възможно най-дълго време.

Управляващата коалиция в Берлин е разделена по въпроса за задължителната военна служба. Германската социалдемократическа партия, част от която е и Писториус, настоява новата военна служба да бъде доброволна, а Християндемократическият съюз" (ХДС) на Мерц и сестринската партия на ХДС, баварският "Християнсоциален съюз" (ХСС), подкрепят въвеждането на задължителен елемент.

Заради това разделение миналата седмица първото четене на законопроекта за нова организация на военната служба в долната камара на германския парламент (Бундестаг) беше отложено, а във вторник в последния момент бе отменена пресконференция, на която се очакваше да бъде обявена сделка между коалиционните партньори.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Военна служба Германия Задължителна военна служба Обществено мнение Бундесвер Политическо разделение Министър на отбраната Доброволна военна служба НАТО Русия
