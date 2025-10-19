Русия атакува градове и енергийни обекти в Украйна

Р усия е нанесла въздушни атаки срещу Украйна тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА.

Според украинските сили за противовъздушна отбрана руски изтребители са атакували с управляеми бомби. Сред засегнатите украински граде са Харков, Суми и Запорожие.

Над Украйна са били забелязани и руски дронове, които са атакували Чернигов и Днепропетровск.

Към момента няма данни за жертви или щети.

Русия атакува украинска енергийна инфраструктура, причини щети

По време на атаките в региона на Чернигов, в Северна Украйна, през нощта руски бойни дронове са ударили енергийни съоръжения, което е довело до прекъсване на електрозахранването за около 17 000 души, по данни на доставчика на електроенергия в региона.

Русия също така е извършила повече от 10 удара през нощта срещу град Чугуив в източната Харковска област, съобщи кметът Галина Минайева във "Фейсбук".

Доставчиците на енергия ще могат да започнат възстановяването на електрозахранването едва след като местата на експлозиите бъдат проучени.

Ukraine is slowly cutting off every route of electricity to Moscow with targeted strikes, as discovered by super-sleuth @evgen1232007



Moscovites are about to feel their war.



1. Zhigulevskaya HPP

2. Saratov HPP

3. Volgograd HPP

4. Moscow https://t.co/MENhevu5oW pic.twitter.com/ih9ayKdVgi — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 18, 2025

Ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за пожари в резултат на руски атаки през нощта. Няма пострадали, добави той.

Според украинските военновъздушни сили тази нощ Русия е атакувала Украйна с 164 дрона. От тях 136 са били отблъснати, а 27 са поразили 12 цели.

В същото време руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 41 украински дрона над територията на Русия и Черно море, включително три над Московска област.

Москва: Въздушната ни атака срещу Украйна беше отмъщение

Според службата за надзор на авиотранспорта "Росавиация", заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия.

Подобни смущения на въздушния трафик се случват често във връзка с украински атаки с дронове.

В петък президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха във Вашингтон. След разговорите американският лидер призова Русия и Украйна да прекратят незабавно военните действия, като заяви, че е пролята достатъчно кръв.

Двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".