Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

У краински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс.
Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.
The Ukrainian air campaign against the Russian oil and gas industry goes on. The Novokuybyshevsk refinery in Samara was hit again overnight, and the gas processing plant in Orenburg — the world's largest — was bombed for the first time.
Солнцев заяви по-рано този месец, че украински дронове са се опитали да атакуват неназован промишлен обект в руския град Орск, близо до границата с Казахстан.

"Explosions in Novokuibyshevsk: refinery under attack"
Russians also complained about explosions and subsequent fires at the Novokuybyshevsk refinery in the Samara region . Videos that appeared online show a huge column of smoke rising above the plant.
"In Novokuybyshevsk,…
Непотвърдено видео, публикувано в „Телеграм“ по това време, показва обект, който се разбива в съоръжение, идентифицирано като нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в Орск.
Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране.