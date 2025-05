Турция поема командването на мироопазващите сили на НАТО в Косово

Т урция ще поеме командването на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) от октомври 2025 г. за период от една година, съобщи турското Министерство на националната отбрана, предаде „Тюркийе тудей“

Говорителят на турското министерство на отбраната Зеки Актюрк заяви в събота, че „Турция отново ще ръководи международната мироопазваща мисия, потвърждавайки ролята си в сигурността на евроатлантическия регион.“

Като една от страните с най-голям принос към силите на НАТО в Косово (KейФОР), турските сили изпълняваха ролята на командващ КейФОР в периода 2023-2024 г., а в момента служат като заместник-командващ. Турция е и една от страните, които ръководят резервния батальон на КейФОР, който се обновява на ротационен принцип от съюзниците.

