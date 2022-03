НАСА ще си сътрудничи с Русия за Международната космическа станция

А мериканската космическа агенция НАСА ще продължи сътрудничеството с Русия за Международната космическа станция (МКС), независимо от руското нахлуване в Украйна и санкциите, наложени в отговор на това от САЩ на Русия, съобщи ДПА.

"Работим заедно от повече от 20 години и ще продължим да го правим", каза Джоел Монталбано, мениджър на програмата МКС в НАСА. "Наясно сме какво се случва, но ние сме в състояние да продължим да вършим работата си. Нищо не се е променило през последните три седмици", каза той.

Сътрудничеството е в основата на проекта МКС.

Russia will not leave NASA Astronaut Mark Vande Hei behind on the International Space Station, according to Tass, the Russian state-run news outlet. NASA says it has a healthy relationship with Russian space officials. https://t.co/wOs9nEXh5t