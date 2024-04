Нарасна броя на загиналите при взрива в електроцентрала в Италия

В одолази откриха телата на още двама работници, загинали при експлозията, която разруши и наводни няколко нива на подземна водноелектрическа централа, с което броят на потвърдените жертви достигна пет, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на властите.

Взривът във вторник в електроцентралата на езерото Сувиана, експлоатирана от енергийната група ЕНЕЛ, в северната провинция Болоня е станала на дълбочина около 40 метра под нивото на водата. Продължава търсенето на други двама работници, обявени за изчезнали.

Взрив в електроцентрала в Италия, загинали

Водолазите, които работят по издирването на жертвите, оприличават мястото на инцидента с подводна сграда, понесоха щети при земетресение.

Atma Shanti for Victims of Hydroelectric Plant Explosion Near Bologna | April 9, 2024



THE SUPREME PONTIFF OF HINDUISM, BHAGAVAN SRI NITHYANANDA PARAMASHIVAM, on behalf of KAILASA, extends heartfelt prayers to Paramashiva for the Atma Shanti of the three individuals tragically… pic.twitter.com/xCkiJ1Hcfi