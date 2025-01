Бразилия: Венецуела е наредила временно затваряне на общата ни граница

Б разилия съобщи, че властите в съседна Венецуела са наредили временно затваряне на границата между двете страни - броени часове след като венецуелският президент Николас Мадуро встъпи в длъжност за нов мандат след победата си изборите през юли, която е оспорвана от опозицията, предаде Ройтерс.

В изявление бразилското външно министерство уточни, че затварянето на границата остава в сила до понеделник. Консулските му служби във Венецуела са готови да помагат на бразилските граждани при нужда.

Венецуелското министерство на информацията засега не е отговорило на запитване на Ройтерс за коментар.

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва не е признал официално Мадуро за победител на спорните избори от юли миналата година, а също така в последно време не е коментирал темата. Бразилското правителство все пак бе представено на церемонията по полагането на клетва от венецуелския президент за нов мандат в столицата Каракас, отбелязва Ройтерс.

💢🇻🇪 Venezuela has ordered the closure of the border with Brazil on the day of Nicolás Maduro's inauguration. Currently, no one is allowed to enter or leave until further notice. pic.twitter.com/82UukDrN0G