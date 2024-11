Венецуела освободи 225 души, арестувани след президентските избори през юли

В енецуелската Главна прокуратура освободи 225 души, арестувани по време на антиправителствените протести, обхванали страната след оспорваните президентски избори през юли, предаде Ройтерс.

"В периода между… петък (15 ноември) и събота (16 ноември) бяха разгледани и изпълнени 225 мерки за неотклонение на лица, преследвани за прояви на насилие след изборите на 28 юли", пише в разпространено тази нощ изявление на главния прокурор Тарек Сааб.

Миналата седмица той обяви, че ще преразгледа мерките за неотклонение на поне 225 лица, задържани по време на летните протести, при които бяха убити 28 души и около 200 бяха ранени.

Местната правозащитна организация "Форо Пенал" (Foro Penal) вчера съобщи, че е потвърдила освобождаването на 107 политически затворници. По изчисления на "Форо Пенал" след изборите за държавен глава на 28 юли, когато бе преизбран президентът Николас Мадуро, полицията е арестувала най-малко 1800 души.

Мадуро е начело на Венецуела от 2013 г., а през януари официално ще стартира шестият му пореден мандат.

