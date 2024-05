Нападение с нож в Лион, най-малко трима души са ранени

Н ай-малко трима са ранените при нападение с нож на метростанция в югоизточния френски град Лион днес, като двама души са с тежки травми, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти и на медии.

Полицията е арестувала заподозрян, като регионалният в. "Прогрес" цитира полицейски източници за информацията, че нападателят е 27-годишен мъж.

BREAKING 🚨🚨🚨 Knife attack in the #Lyon metro: "the suspect, of #Moroccan nationality and aged 27, isn't known to authorities", say officials. #Migrants pic.twitter.com/i5T5ivQMfV

Двамата сериозно ранени мъже са били намушкани в коремната област и в гръдния кош по време на нападението, което се е случило днес следобед.

"Allah hu -Akbar" attack in France: a Muslim armed with a knife stabbed several people in a metro station in the city of Lyon in France, at least two in serious condition.



France and the rest of Europe are still sleeping.



Wake up Europe and flush jihadists out of your country! pic.twitter.com/9tRuR9MMLw