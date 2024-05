Еманюел Макрон на посещение в Нова Каледония

П резидентът Еманюел Макрон пристигна в Нова Каледония рано тази сутрин на посещение, което има за цел да възстанови диалога и да ускори възстановяването на реда на френския архипелаг в южната част на Тихия океан след седмица на насилие, предаде АФП.

"Моето желание... е да подкрепя хората, за да може мирът, спокойствието и сигурността да бъдат възстановени възможно най-бързо", заяви той на слизане от самолета, и добави, че е дошъл с "голямо уважение и смирение".

Продължават безредиците в Нова Каледония: Жандармерист бе убит от случаен изстрел

Президентът промени графика си, за да измине около 16 000 км, подтикнат от най-тежкото насилие в Нова Каледония от 80-те години насам. Визитата, която се очаква да продължи само един ден, ще му позволи да види разрушенията от първа ръка. Очаква се той да настоява за подновяване на преговорите между местните лидери, разделени от въпроса за независимостта от Франция, и да благодари на френските сили за сигурност, които се опитват да възстановят реда.

Макрон се срещна с представители на местните власти и заяви, че в Нова Каледония са изпратени 3000 служители по сигурността. По думите му ще останат там толкова дълго, колкото се счита за необходимо, дори ако това означава да останат там по време на Летните олимпийски и параолимпийски игри, на които Париж и други части на Франция ще бъдат домакини от края на юли.

Макар да заяви, че не смята, че настоящото извънредно положение трябва да бъде удължено, той каза, че то ще бъде отменено само ако всички политически лидери призоват барикадите и пътните блокади да бъдат свалени, предаде АП.

