Нападателят на Пол Пелоси е осъден на 30 години затвор

М ъжът, нападнал съпруга на бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, е осъден на 30 години затвор. Това съобщи BBC.

Дейвид ДеПейп беше осъден за нападение и опит за отвличане на федерален служител през ноември след едноседмичен процес в Сан Франциско. В резултат на нападението Пол Пелоси, който сега е на 84 г., е в болница в продължение на шест дни със счупен череп и други наранявания.

Съпругата на Пелоси е поискала на ДеПейп да бъде наложена "много дълга" присъда.

ДеПейп е изправен и пред доживотен затвор по отделни щатски обвинения.

Видеозапис на инцидента, излъчен по време на процеса, показва как ДеПейп, канадски гражданин, който живее в САЩ от две десетилетия, нахлува в дома на Пелоси в Калифорния, въоръжен с чук, на 28 октомври 2022 г.

