Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

27 октомври 2025, 18:33
Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)
Източник: Getty Images

Д жейми Фокс се разгневи на публиката, след като някой хвърли предмет по рапърката GloRilla по време на концерт за Хелоуин в дома му в Лос Анджелис.

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис. Събитието, което се проведе в дома на Фокс, беше предназначено за млада публика на възраст между 14 и 22 години.

Във видео, заснето от фен, Фокс грабна микрофона, за да порицае присъстващите. „Кой го направи?“, попита видимо разстроеният актьор. „Защо би направил такива глупости? Защо?“

„Защо би хвърлил нещо по сцената, човече? Това е безплатно събитие“, продължи той. „Не заслужавате това, братле.“

Фокс сподели, че е „толкова разочарован“ от поведението на публиката. „Хвърлил си някакви боклуци в къщата ми, в моя дом?“, попита той. „Това не е готино, братле.“

Носителят на „Оскар“ определи случката като „безумна“, преди да попита дали да не прекрати цялото събитие, на което тълпата отвърна с освирквания.

В друго видео, заснето от фен, 26-годишната GloRilla също реагира остро. 

Въпреки напрежението, рапърката продължи изпълнението си, изпълнявайки хита си „TGIF“. Фокс не коментира инцидента в социалните мрежи, но в неделя публикува видео от SKVLK Fest в своя Instagram, където похвали дъщеря си Анелис.

„Енергията е несравнима на @skvlkfest, благодарение на @anelisefoxx!!... и поздравления за всички деца, които дойдоха и се включиха!!!“, написа той под публикацията. „Така трябва да бъде всяка година!!!“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

В Instagram Story той добави: „Снощи беше емблематично... @anelisefoxx започна това Хелоуин парти, когато беше на 13 години, сега е на 17 и това е истински фестивал... гордея се с теб.“

Източник: pagesix.com    
Джейми Фокс ГлоРила Хелоуин парти SKVLK Фест Хвърлен предмет Концертен инцидент Лос Анджелис
