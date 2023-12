Докладчик на ЕП: Намесата на Русия в Сърбия е по наръчника на КГБ

„Хулиганите, предизвикали безредици на снощния протест пред Общината в града, са свързани с властта“, обяви докладчикът на Европейския парламент за Косово Виола фон Крамон, коментирайки вчерашните размирици при иначе мирна демонстрация на опозицията в сръбската столица Белград.

При тях, според сръбските власти, са пострадали 8 полицейски служители, двама от които тежко, а силите на реда са изчакали три часа, преди да реагират на провокациите.

Протестиращи блокираха Белград, Русия реагира

Според Виола фон Крамон „това би се вписало в руската намеса.“

Тя припомни т. нар. „титушки“ - руски агенти в Украйна, които подкрепяха украинските служби за сигурност по време на управлението на Виктор Янукович, често представяйки се за улични или футболни хулигани, създавайки провокации и поводи за насилие и арести на проевропейските, а по-късно и антиправителствени политически митинги в Киев по време на т. нар. „Евромайдан“ през 2014 г.

Протести и изборни нарушения в Сърбия

„Това също би се вписало в руската намеса. „Титушките“ приписваха насилието на протестиращите. Агенти провокатори. Класически наръчник на КГБ. Сега би било важно да се запази мирът от всички страни и да не се разпалва допълнително насилие“, заяви Виола фон Крамон.

👉 Serbian elections were held under the uneven playing field conditions and conducted with frequent irregularities on and before election day such as misuse of administrative resources, vote buying and violation of the secrecy of the vote.