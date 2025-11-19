Свят

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Под натиска на САЩ, които изискват по-решителни действия срещу трафика на наркотици, колумбийският президент засили офанзивата си срещу въоръжените групи

19 ноември 2025, 09:40
Н ай-издирваният лидер на въоръжена групировка в Колумбия, известен като Иван Мордиско, заплаши във видеоклип да наруши провеждането на президентските избори предвидени за 2026 г., поради наредените от президента Густаво Петро удари срещу неговата въоръжена група, предаде Франс прес.

Иван Мордиско, беглец и лидер на дисидентска фракция на бившата партизанска групировка ФАРК, определи бомбардировките като "обявяване на война" от страна на Петро. 

Отслабнал и заобиколен от двама въоръжени мъже в униформи в джунглата, той предупреди за последствия за изборите през следващата година, на които ще бъде избран наследникът на първия ляв лидер на власт в страната.

"Искахме изборният процес през 2026 г. да протече с възможно най-малко сътресения", заяви той, като подчерта, че вече "нямаме друг избор, освен да заемем позиция в защита на териториите".

Самият президент и властите признаха, че най-малко 15 непълнолетни са загинали при четири удара от август насам, което предизвика възмущение в страната. Петро от своя страна подчерта в "Екс", че непълнолетните са били жертва на принудително вербуване за участие в бойни действия - сериозно нарушение на човешките права.

Правителството предлага награда от един милион долара за Мордиско, чиято дисидентска фракция отхвърля мирното споразумение от 2016 г., довело до разоръжаването на бившите ФАРК. Тя контролира производството на кокаин в няколко региона на страната и редовно организира смъртоносни бомбени атентати.

Пътят към изборите през 2026 г. вече е белязан от убийството на опозиционния сенатор Мигел Урибе, починал през август след два месеца престой в болница. Президентът смята, че зад това убийство група наркотрафиканти и лидери на въоръжени групировки, включително Иван Мордиско.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
