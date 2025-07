Над 5000 евакуирани и 4 жертви в Южна Корея след смъртоносните дъждове

Н ад 5000 души в Южна Корея са били принудени да се евакуират в резултат на продължаващите вече трети ден проливните дъждове в различни части на страната. Придошлите води причиниха смъртта на най-малко четирима души и разрушиха имущество и инфраструктура, предаде Reuters, позовавайки се на министерството на обществената безопасност.

Предупрежденията за проливни дъждове остават в сила за по-голямата част от западните и южните райони на страната, а метеорологичната служба призова за изключителна предпазливост от свлачища и наводнения, като предупреждението ще е в сила до утре.

🚨🇰🇷 South Korea is battling deadly floods after relentless rains leave 4 dead and force 1,300+ evacuations. Emergency crews on high alert as more rain is forecast. pic.twitter.com/1OWXPNOtl1

В някои от южните части на страната, включително град Куанджу, от началото на днешния ден, 18 юли, се изсипаха рекордни валежи от над 400 милиметра през последните 24 часа, съобщиха властите.

Четирима души са загинали, а един е в неизвестност, съобщи министерството на обществената безопасност. Двама от тях са били блокирани в автомобили на наводнени пътни участъци, а друг е загинал в мазето на имот в централна провинция Южен Чхунчхеон. Друг шофьор е загинал, след като в сряда, 16 юли, в град Осан, на около 44 километра южно от Сеул, крайпътна стена с височина 10 метра се е срутила върху преминаващия автомобил, съобщи пожарната служба.

