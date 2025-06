Обявиха кой е режисьорът на новия филм за Джеймс Бонд

Дени Вилньов, номинираният за "Оскар" френско-канадски режисьор, е назначен да режисира новия филм за Джеймс Бонд, съобщи Amazon MGM Studios. Вилньов, познат със своите мащабни кинематографични продукции като "Дюн", сподели в изявление, че е " фен на Джеймс Бонд" и планира да "почете традицията" на емблематичния франчайз, предаде ВВС.

След като дългогодишните продуценти на Бонд, Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън, се оттеглиха през февруари, бъдещето на 007 беше обект на спекулации. Вилньов ще бъде и изпълнителен продуцент на проекта, получавайки световно признание за ръководството си на франчайзи като "Дюн" и "Блейд Рънър 2049".

Въпреки че Amazon не разкри кой ще бъде следващият актьор в ролята на Бонд, Вилньов отбеляза "огромната отговорност" да ръководи филма и изрази вълнението си от предизвикателството. "Израснах с филмите за Джеймс Бонд, гледайки ги с баща ми от времето на д-р Но и Шон Конъри," сподели Вилньов. "За мен това е свещена територия. Възнамерявам да почета традицията и да създам нови мисии."

Вилньов и неговите колеги продуценти Ейми Паскал и Дейвид Хейман, които са работили върху филмите за Спайдърмен и Хари Потър, са "развълнувани да върнат [Бонд] на екрана". Майк Хопкинс, ръководителят на Amazon MGM Studios, похвали Вилньов като "кинематографичен майстор" с уникална способност за "потапящо разказване на истории".

