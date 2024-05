На чаено парти за рожден ден: Убиха жена с брадва

П енсионерка е била нападната с брадва по време на чаено парти в чест на 75-ия рожден ден на снаха си.

81-годишната Патриша Мъкиан е починала от ужасните си наранявания, след като е получила тежка травма на главата. Жената е била нападната в дома си в имението Гленвуд в Дъндолк, Ко. Louth, Ирландия, на 3 май.

Тя, снаха ѝ Мейрад и племенницата ѝ Мария, които също били ранени, пиели чай и хапвали сладкиш, когато се случило нападението.

"Полицаи, които разследват тежкото нападение в Гленвуд Естейт, Дъндолк, в следобеда на петък, 3 май, могат да потвърдят, че една жена, която е била сериозно ранена при нападението, е починала", заяви говорител пред Sunday World.

