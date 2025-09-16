Свят

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

През това време той е имал продължителни респираторни симптоми и е бил хоспитализиран пет пъти

16 септември 2025, 13:49
Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд
Източник: iStock/Getty Images

И мунокомпрометиран мъж е страдал от остър COVID-19 в продължение на повече от 750 дни. През това време той е имал продължителни респираторни симптоми и е бил хоспитализиран пет пъти, пише Sciencealert.

Въпреки продължителността си, състоянието на мъжа се различава от дълъг COVID, тъй като не става въпрос за симптоми, продължаващи след отшумяването на вируса, а за вирусната фаза на SARS-CoV-2 , която продължи повече от две години.

Макар че този рекорд може лесно да се отхвърли като нещо, което се случва само при уязвими хора, персистиращите инфекции имат последици за всички нас, предупреждават американски изследователи в новото си проучване.

„Дългосрочните инфекции позволяват на вируса да изследва начини за по-ефективно заразяване на клетките и това проучване допълва доказателствата, че от такива инфекции са се появили повече преносими варианти“, каза епидемиологът от Харвардския университет Уилям Ханадж пред София Абене в предаването Contagion Live.

„Ефективното лечение на такива случаи е приоритет както за здравето на индивида, така и за обществото.“

Генетичният анализ на вирусни проби, събрани от пациента между март 2021 г. и юли 2022 г., проведен от биоинформатичката Хоселин Веласкес-Рейес и колегите ѝ от Бостънския университет, разкри какво е правил вирусът по време на продължителната си инвазия.

Честотата на мутациите на вируса в рамките на пациента се оказа подобна на тази, която обикновено се наблюдава в общността. Нещо повече, някои от тези мутации бяха ужасно познати. Шиповите мутации съвпадаха с позициите на тези, наблюдавани в омикронния вариант на SARS-CoV-2, например.

Само в рамките на един човек, същите видове мутации, които са довели до появата на по-бързо размножаващия се вариант на омикрон, са били на път да се повторят. Това подкрепя теорията, че подобните на омикрон промени са се развили от селекционния натиск, който вирусът изпитва в телата ни, обясняват изследователите.

Пациентът, който е с напреднал HIV-1, смята, че се е заразил със SARS-CoV-2 в средата на май 2020 г. През това време той не е получавал антиретровирусна терапия, нито е имал достъп до необходимите медицински грижи, въпреки че е страдал от респираторни симптоми, главоболие, болки в тялото и слабост.

41-годишният мъж е имал само 35 имунни помощни Т-клетки на микролитър кръв, което обяснява как вирусът е успял да се задържи толкова дълго. Здравословният диапазон е от 500 до 1500 клетки на микролитър .

За щастие, поне в този случай, упоритият нашественик не беше силно заразен, казват изследователите.

„Предполагаемата липса на по-нататъшни инфекции може да показва загуба на преносимост по време на адаптация към един-единствен гостоприемник“, подозират Веласкес-Рейес и екипът .

Все пак няма гаранция, че други инфекции, които установяват дългосрочни лагери в нас, ще следват същия еволюционен път, поради което експертите са предпазливи и призовават за продължаващо внимателно наблюдение на COVID и адекватен достъп до здравеопазване за всички.

„Премахването на тези инфекции трябва да бъде приоритет за здравните системи“, заключават изследователите .

За да се намали вероятността от проблемни мутации, лекарите и изследователите призовават общностите да продължат с ваксинациите и да носят маски в претъпкани, затворени пространства .

Източник: Sciencealert    
COVID19 Продължителна COVID инфекция Имунокомпрометиран пациент Вирусни мутации SARSCoV2 Вариант Омикрон HIV1 Респираторни симптоми Обществено здраве Еволюция на вируса
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

