Мъск разкри кога Земята ще стане неподходяща за живот

Р ъководителят на американските корпорации SpaceX и Tesla Илон Мъск посочи кога Земята ще стане неподходяща за човешки живот. В своята платформа Х той определи условието за непригодността на живота на планетата в отговор на публикация на потребителя DogeDesigner. Мъск припомни, че Слънцето ще избухне след 5 милиарда години и Марс може да стане „шанс за хората“ да избягат.

„Разширяването на Слънцето може да направи Земята необитаема само за 10 процента от това време“, отбеляза още Мъск, което означава, че според неговите сметки необитамеостта на Земята ще обхване периода от 500 милиона години.

