Семейство обвинява Илон Мъск за смъртта на сина си

С емейството на мъж от Калифорния, който загина при катастрофа, докато неговата Tesla е била в режим „Autopilot“, съди производителя на електрически автомобили заради твърденията на компанията и нейния главен изпълнителен директор Илон Мъск, че технологията за самоуправление е готова за употреба на пътя.

31-годишният Генезис Джовани Мендоса Мартинес загина при инцидент през февруари 2023 г. с Tesla Model S, който е закупил с вярването, че автомобилът може безопасно да се управлява сам. Според заведеното дело, подадено от родителите му Едуардо и Мария, както и брат му Калеб, който е бил тежко ранен в катастрофата, подвеждащият маркетинг на Tesla за възможностите на системата Autopilot е изиграл роля за инцидента.

Tesla твърди, че нейните автомобили са „сравнително безопасни“ съгласно приложимото законодателство и предположи, че инцидентът може да е частично резултат от небрежността на Мендоса. Освен това компанията заяви, че никакви допълнителни предупреждения не биха могли да предотвратят катастрофата.

Правителството на САЩ многократно е критикувало Tesla за преувеличаване на възможностите на нейната технология за автопилот. Сред най-острите критици е министърът на транспорта Пийт Бътиджиг, който предупреждава за опасностите от такива преувеличени твърдения.

Адвокатът на семейство Мендоса, Брет Шрайбер, обвини Tesla: „Това е още един пример за използване на Tesla по нашите обществени пътища, за да извършва изследвания и разработки на своята технология за автономно шофиране“.

По думите му, вместо да реши проблемите чрез изтегляне на дефектните автомобили, компанията пуска софтуерни актуализации, които не премахват напълно дефектите.

На 18 февруари 2023 г. Генезис Мендоса шофирал своята Tesla по междущатска магистрала 680. Аварийни превозни средства, включително пожарни коли и патрулни автомобили с активни светлини, били паркирани на пътя, за да отбият движението.

При включен Autopilot, автомобилът не успял да идентифицира аварийните превозни средства и се блъснал с висока скорост в пожарна кола. Според данни от автомобила, Autopilot е бил активен 12 минути преди сблъсъка, през които Мендоса не е използвал нито газта, нито спирачките. Въпреки че е поддържал контакт с волана, системата не успяла да избегне сблъсъка. Джовани бил фатално ранен, докато брат му Калеб претърпял тежки наранявания. Четирима пожарникари на мястото получили леки травми.

