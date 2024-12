Учени разкриха смущаващи проблеми със зачеването на Марс

К акво би се с случило, ако човешката цивилизация реши да се пресели на Марс?

Въпреки че идеята за колонизация на Марс звучи като научна фантастика, технологичният гений и предприемач Илон Мъск предвижда, че до 2050 г. един милион души ще живеят там.

Шефът на SpaceX и Tesla планира да изпрати малка група астронавти на Марс до края на това десетилетие със своята ракета Starship.Мъск се надява колонията от мъже и жени да създадат следващото поколение на Червената планета и да увеличат марсианското население. Но този сценарий е слабо вероятен, ако не и невъзможен заради проблемите при сексуалните отношения на Марс.

Ученът Кели Уайнърсмит заяви, че хората, които искат да населят Марс, не разбират как работи възпроизвеждането. Уайнърсмит, автор на книгата „Град на Марс“ от 2023 г. заедно със съпруга си Зак, заяви пред „Times“: „Тези милиардери смятат, че това е инженерен проблем. Те си мислят, че ако построят достатъчно голяма ракета, биологията сама ще се погрижи за себе си, но не е така.“

