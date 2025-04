"Можете да започнете с мен": Командирът на блокирания в Космоса полет призна вината си

Е дин от астронавтите, които останаха блокирани на Международната космическа станция (МКС), призна, че част от вината за случилото се е негова.

Бъч Уилмор и Суни Уилямс се приводниха край бреговете на Флорида по-рано този месец, след като прекараха над девет месеца на борда на МКС. Двамата астронавти пристигнаха на станцията на 5 юни миналата година с очакването, че престоят им ще продължи само осем дни.

Вместо това, проблеми с дългоочаквания кораб Starliner на Boeing доведоха до решението на НАСА да ги остави в орбита за месеци наред.

"Blame, I don't like that term - but certainly there's responsibility, and you can start with me."



