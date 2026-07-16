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Мистериозните пари, които захранват втория мандат на Тръмп

Президентът и съюзниците му изградиха мрежа от организации, финансирани от богати дарители и компании, която прокарва приоритетите му при минимална публична прозрачност

16 юли 2026, 12:25
Мистериозните пари, които захранват втория мандат на Тръмп
На снимката е Доналд Тръмп - президентът на САЩ   
Източник: БТА/АП
  • Доналд Тръмп създаде безпрецедентна мрежа за набиране на средства след завръщането си в Белия дом, като организации, свързани с него и съюзниците му, са получили най-малко 781 млн. долара от дарители, компании и институции. Средствата се насочват към политически инициативи, президентска библиотека, встъпването му в длъжност и проекти във Вашингтон.
  • Големи корпорации, търсещи влияние и благоприятни решения от администрацията, са сред основните дарители. Компании от технологичния, криптовалутния, енергийния и отбранителния сектор са предоставили милиони долари на фондове, свързвани с Тръмп, като в някои случаи даренията съвпадат с решения на администрацията, които засягат техните интереси.
  • Мрежата от фондове засилва политическото влияние и личното наследство на Тръмп, но поражда въпроси за прозрачността. Част от организациите не са длъжни да разкриват имената на всички дарители или подробности за разходите, което според критици създава риск от конфликт на интереси между частни средства, бизнес интереси и президентската власт.

Президентите винаги са набирали средства от частни дарители за предизборни кампании, за организиране на балове по встъпването в длъжност и за изграждане на президентски библиотеки.

Но Доналд Тръмп превърна втория си мандат в безпрецедентна кампания за набиране на средства, като събра значително над половин милиард долара от богати дарители и ги насочи към разклонена мрежа от неправителствени организации, културни институции и комитети, контролирани от него и неговите съюзници.

Компании, които се стремят да получат доходоносни държавни договори или благоприятни политики от администрацията, са вложили милиони долари в тези фондове, превърнали се в ключов инструмент за Тръмп при осъществяването на политическите и личните му приоритети. Той ги е използвал, за да отстранява политическите си опоненти, да променя културния облик на столицата на САЩ и да укрепва наследството си след края на президентството.

В много случаи подробностите за това откъде идват средствата или как се разходват остават забулени в тайна, което оставя сериозни празноти в общественото разбиране за важна динамика, стояща в центъра на президентството на Тръмп.

„Президентът Тръмп е най-доминиращата сила в американската политика - от набирането на средства и подкрепата за кандидати до изпълнението на неговата разумна програма „Америка на първо място“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл.

Някои от фондовете, свързани с Тръмп, променят облика на Вашингтон, други пренасочват дейността на институции, а трети значително засилиха набирането на средства за политическата му програма.

„Уолстрийт джърнъл“ е документирал над 781 948 878 долара под формата на дарения и други плащания към организации, свързани с Тръмп, след изборите през 2024 г.:

„Уолстрийт джърнъл“ е прегледал финансови документи и е интервюирал дарители, за да установи по-добре какъв обем средства се насочват към организации, свързани с Тръмп. Общата сума на набраните средства вероятно е значително по-висока, тъй като много от тези групи не разкриват напълно информация за своите дарители.

  • Най-големите известни дарители

Обобщени данни за фондове, в които дарителят е предоставил най-малко 1 милион долара

Дарител Фонд(ове) Долара (мин.)
SoftBank Фондация „Президентска библиотека“ на Доналд Дж. Тръмп $50,000,000
Crypto.com MAGA Inc.
Инаугурационен комитет на "Тръмп - Ванс"		 $36,000,000
Diane Hendricks MAGA Inc. $27,000,000
Miriam Adelson MAGA Inc.
Инаугурационен комитет на "Тръмп - Ванс"		 $26,000,000
Alphabеt Инаугурационен комитет на "Тръмп - Ванс"
Тръст за Националния МОЛ		 $23,000,000
Meta Инаугурационен комитет на "Тръмп - Ванс"
Фондация „Президентска библиотека“ на Доналд Дж. Тръмп
Тръст за Националния МОЛ		 $23,000,000
  • Мрежата от средства на Тръмп

Ето какво знаем и големите въпроси, които остават без отговор:

  1. MAGA Inc.

Супер PAC, основан през 2024 г.

Мощен инструмент за набиране на средства

  • Общ преглед

MAGA Inc. подкрепя кандидати, които приемат програмата на Тръмп. Организацията се превърна в истинска финансова машина за набиране на средства, като събира пари в мащаб, безпрецедентен за действащ президент, който няма право да се кандидатира отново.

  • Известни активи

MAGA Inc. е набрала повече от 390 милиона долара от ноември 2024 г. насам. Към 31 май организацията е разполагала с 382 милиона долара налични средства.

  • Разкриване на информация

MAGA Inc. е задължена по закон да разкрива своите преки дарители пред Федералната избирателна комисия на САЩ. Между 1 януари 2025 г. и края на май организацията е похарчила 10,4 милиона долара. Все още не е ясно как MAGA Inc. планира да използва останалата част от своя финансов резерв за междинните избори или след като Тръмп напусне президентския пост.

  • Дарители

Някои от най-големите дарители на MAGA Inc. имат и бизнес интереси, свързани с администрацията на Тръмп.

Reynolds American, една от най-големите тютюневи компании, е дарила 8 милиона долара на MAGA Inc., включително дарение от 5 милиона долара, направено малко преди Тръмп да реши да отмени ограниченията върху определени ароматизирани вейп продукти.

Foris Dax, компанията майка на Crypto.com, е дарила 35 милиона долара на MAGA Inc. и е лобирала за законодателство, което да изясни начина, по който се регулират различни криптовалути.

Грег Брокман, президент и съосновател на OpenAI, е дарил 25 милиона долара на MAGA Inc. заедно със съпругата си. Даренията съвпадат с периода, в който администрацията на Тръмп прие по-благоприятен за индустрията подход към изкуствения интелект - политика, от която са се възползвали компании като създателя на ChatGPT.

  1. Инаугурационният комитет „Тръмп - Ванс“

Комитет по раздел 501(c)(4), създаден през 2024 г.

Мощен инструмент за набиране на средства

  • Общ преглед

Създаден, за да покрие разходите, свързани с встъпването в длъжност на Доналд Тръмп на 20 януари 2025 г., комитетът е събрал повече средства, отколкото са били необходими за събитието, съобщи по-рано „Уолстрийт джърнъл“. Очаква се излишните дарения да бъдат насочени към президентската библиотека на Тръмп.

Сред най-големите дарители на фонда са компании от петролната и криптовалутната индустрия.

  • Известни активи

Инаугурационният комитет „Тръмп - Ванс“ постави рекорд по набиране на средства, като събра повече от 241 милиона долара, според данни на Федералната избирателна комисия на САЩ (FEC).

  • Разкриване на информация

Инаугурационният комитет е задължен да разкрива имената на дарителите, които са предоставили 200 долара или повече. Комитетът обаче не е длъжен да информира Федералната избирателна комисия как точно ще бъдат изразходвани средствата.

Той трябва да подава отделни данъчни декларации, съдържащи определени основни финансови данни.

  • Дарители

Сред най-големите дарители на инаугурационния комитет са компанията за преработка на пилешко месо Pilgrim’s Pride и криптовалутната компания Ripple.

„Златната ера на Америка започва точно сега. От този ден нататък нашата страна ще процъфтява и отново ще бъде уважавана по целия свят. Ние ще бъдем пример за завист на всяка нация и повече няма да позволяваме да се възползват от нас.“

— Доналд Тръмп в речта си при встъпването в длъжност.

  1. Фондация „Президентска библиотека на Доналд Дж. Тръмп“

Фондация по раздел 501(c)(3), създадена през 2025 г.

Мощен инструмент за набиране на средства

  • Общ преглед

Основната мисия на фондацията е да набира средства за президентската библиотека на Тръмп, която се очаква да включва внушителна стъклена кула с изписана фамилия на президента, както и хотел с търговска цел.

Щатът Флорида е дарил парцела от 2,63 акра - оценен на 67 милиона долара - върху който ще бъде изградена библиотеката. Според документи на щата Флорида, Ерик Тръмп, един от синовете на президента, е посочен като президент на фондацията.

  • Известни активи

Според предложен бюджет библиотеката е планирала да набере 50 милиона долара през 2025 г. Очаква се през следващите години сумата да бъде още по-голяма.

  • Разкриване на информация

Фондацията не е задължена да разкрива имената на своите дарители, но публикува определени обобщени финансови данни в годишните си данъчни документи.

  • Дарители

Трима големи дарители на библиотеката - ABC, Meta и Paramount - са предоставили средства като част от съдебни споразумения с Тръмп, като парите са били насочени към фондация, контролирана от семейството му, вместо към Министерството на финансите на САЩ или към независима трета страна.

SoftBank също е дарила 50 милиона долара на фондацията за библиотеката по-рано тази година, според човек, запознат с въпроса.

„Казват, че това е най-добрият квартал в Маями, а щатът работи с нас... Най-вероятно ще бъде хотел с красива сграда в основата и с 747 Air Force One във фоайето.“

— Доналд Тръмп

  1. Тръст за Националния МОЛ

Неправителствена организация по раздел 501(c)(3), основана през 2007 г.

Промяна на облика на Вашингтон
Пренасочване на институция

  • Общ преглед

Фондът първоначално е създаден с цел подобряване на Националния мол и територията около Белия дом. Тръмп обаче го използва, за да управлява частни дарения за изграждането на балната зала на Белия дом.

Според Белия дом Meta, криптовалутната борса Coinbase и изпълнителят на държавни поръчки Palantir са направили дарения за фонда за балната зала. Много от дарителите са били поканени и на частна вечеря с Тръмп през октомври 2025 г.

  • Известни активи

В края на 2024 г. фондът е разполагал с активи на стойност 22 милиона долара, но тази сума вероятно е нараснала по време на втория мандат на Тръмп.

Белият дом оценява, че само изграждането на балната зала ще струва 400 милиона долара, като се очаква крайната цена да бъде още по-висока.

  • Разкриване на информация

Фондът разкрива общите си разходи всяка година чрез данъчни документи, но най-актуалната налична информация е от 2024 г.

Организацията не е задължена по закон да разкрива имената на своите дарители.

  • Дарители

Белият дом доброволно публикува имената на някои от дарителите за балната зала, но списъкът изглежда не е изчерпателен.

Няколко от дарителите, сред които Booz Allen Hamilton и Palantir, са големи изпълнители на държавни поръчки.

Според анализ на организацията Public Citizen, дарителите за балната зала са получили държавни договори на стойност над 50 милиарда долара през последните месеци.

YouTube, собственост на Google (част от компанията Alphabеt), се е съгласил да предостави 22 милиона долара на фонда като част от споразумение по съдебен иск, заведен от Тръмп срещу компанията.

Отделно от това Тръмп наскоро обяви, че Lockheed Martin се е съгласила да плати приблизително 5 милиона долара за изграждането на хеликоптерна площадка в Белия дом. От отбранителната компания заявиха, че дарението е било направено към Службата за национални паркове на САЩ.

„Главните изпълнителни директори през цялата история са допринасяли за това Белият дом да бъде специално място, но никога не е било правено нищо от такъв мащаб.“

— Доналд Тръмп

„Уолстрийт джърнъл“ е прегледал финансови декларации, документи за лобистка дейност, данъчни документи и предишни свои публикации, за да анализира как организациите, свързани с Тръмп, набират средства.

Посочените общи суми за набраните средства включват дарения от компании, физически лица и други организации, но изключват средства, одобрени от Конгреса на САЩ.

В проекта са участвали Селия Бернхард, Антъни ДеБарос, Матилда Дулиан, Александър Гурегиан, Джон Милсап и Грета Райх.

Доналд Тръмп Набиране на средства Политическо влияние Дарения Конфликт на интереси Корпоративни дарители Прозрачност Лобизъм MAGA Inc Президентска библиотека
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