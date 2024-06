Дъщерите на Владимир Путин с безпрецедентна съвместна публична изява

Д ъщерите на руския президент ще говорят на голяма бизнес конференция в безпрецедентна съвместна публична изява тази седмица - ход, който се разглежда като показател, че московският елит се подготвя за света след Путин.

Смята се, че Международен икономически форум в Санкт Петербург - бляскаво ежегодно събитие, наричано „руският Давос“ - е първата голяма проява, на която присъстват и двете дъщери на руския президент.

71-годишният Путин, разбира се, е най-известният човек в Русия, тъй като управлява федерацията като президент или министър-председател в продължение на почти четвърт век, но е известен с това, че не разкрива семейния си живот.

