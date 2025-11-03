Свят

Мощно земетресение разтърси Афганистан, има жертви и ранени

Епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф

3 ноември 2025, 07:46
Мощно земетресение разтърси Афганистан, има жертви и ранени
Източник: iStock photos/Getty images

С едем души загинаха, а около 150 бяха ранени след мощно земетресение с магнитуд 6.3, разтърсило Северен Афганистан, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Геофизичният институт на САЩ съобщи, че епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф, с население близо 523 000 души, а огнището - на дълбочина 28 километра.

"Към тази сутрин общо 150 ранени и седем загинали мъченици бяха установени и откарани в здравни центрове", каза Самим Джоянда, говорител на здравната служба на провинция Саманган - планински район, близо до Мазар и Шариф.

Данните за жертвите се основават на съобщения от болници към настоящия момент.

Земетресението е разрушило част от светините на Мазар и Шариф, каза говорителят на властите в провинция Балх - Хаджи Заид, имайки предвид Синята джамия.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Последвайте ни
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Свят Преди 34 минути

Засега няма издадено предупреждение за цунами

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

България Преди 39 минути

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия

,

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

Свят Преди 1 час

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Любопитно Преди 1 час

Младата жена се движела из окупирана Франция като невинно селско момиче на велосипед

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

България Преди 2 часа

Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България

Мъск и Атлман си размениха нови обиди за Tesla и OpenAI

Мъск и Атлман си размениха нови обиди за Tesla и OpenAI

Технологии Преди 2 часа

Двамата милиардери не успяват да намерят общ език

,

Полицията в Ловеч е на крак заради двама избягали затворници, единият е задържан

България Преди 9 часа

Изходите на града са блокирани

,

Внезапно почина директорът на БАБХ Светлозар Патарински

България Преди 10 часа

Той беше човек на дълга и професионализма, пишат от Министерство на земеделието и храните

,

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Свят Преди 11 часа

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа

.

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

България Преди 11 часа

Водачът е задържан

.

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

Свят Преди 12 часа

През юни САЩ нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Свят Преди 12 часа

Дияна Хърка е майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Любопитно Преди 13 часа

Нашата диета фино променя телесната ни миризма, а тя от своя страна влияе на това колко привлекателни изглеждаме за околните

.

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

България Преди 13 часа

Според него санкциите срещу "Лукойл" и държавната план-сметка няма да доведат държавата до фалит

,

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 13 часа

Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

Свят Преди 13 часа

Миналия месец четирима мъже извършиха дръзък обир посред бял ден в най-посещавания музей в света

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 ноември, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 3 - 9 ноември

Edna.bg

Гуардиола: Халанд е на нивото на Меси и Роналдо

Gong.bg

ЦСКА 1948 продължава гонитбата с Левски с труден мач във Враца

Gong.bg

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Nova.bg

Десетки загинали и стотици ранени при земетресение в Северен Афганистан (ВИДЕО)

Nova.bg