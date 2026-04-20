Посланикът на Иран в Москва: Гарантирам безопасно преминаване през Ормузкия проток

И ран гарантира безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток съгласно новия правен режим заяви тази иранският посланик в Москва пред вестник “Ведомости”, цитиран от Ройтерс.
Iran is contemplating the enactment of legislation that would prohibit ships associated with Israel from passing through the Strait of Hormuz. Additionally, the proposed law would mandate that nations perceived as hostile obtain approval from the security council prior to…
Посланик Казем Джалали каза, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили, тъй като заявеното им намерение е било да “извършат” смяна на режима - и въпреки това Ислямската република е по-единна от преди.
Иран няма да пропуска през Ормузкия проток кораби, плаващи от и до САЩ и Израел
“Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават”, заяви Джалали пред “Ведомости”.