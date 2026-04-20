Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Г ерманска гражданка е била задържана в южна Русия, след като в раницата ѝ е открито самоделно взривно устройство, предназначено за „планиран атентат“, организиран от Украйна, съобщиха руските служби за сигурност.

Русия задържа предполагаем украински агент, подготвял взрив срещу административна сграда

Жената, „родена през 1969 г.“, чиято самоличност не се разкрива, е била обучена за подготовката на „атентата“ от лице от страна в Централна Азия, действало по нареждане на Украйна, посочва Федералната служба за сигурност (ФСБ), цитирана от държавните информационни агенции.

По данни на руските служби самоделното взривно устройство е трябвало да бъде задействано в близост до обект на силите за сигурност в град Пятигорск, в Кавказ.

Руското разузнаване е осуетило още един атентат

ФСБ уточнява, че е идентифициран гражданин на една от републиките в Централна Азия, „роден през 1997 г.“, който е обвинен, че е трябвало да активира дистанционно взривното устройство, „докато жената е трябвало да загине на място“.