Първите вълни цунами удариха бреговете на Северна Япония след трус от 7,5 по Рихтер

Ц унами с височина 80 сантиметра достигна пристанище в Северна Япония, след като регионът беше разтърсен от мощно земетресение с магнитуд 7,5, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA), цитирана от АФП.

🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026

Вълната е била регистрирана в 17:34 ч. местно време (11:34 ч. българско) в пристанище в град Куджи, префектура Ивате, уточниха от агенцията. По-рано бе съобщено за вълна с височина 80 сантиметра, достигнала брега в 17:32 ч.

Японските власти предупреждават за опасност от второ, по-мощно цунами, след като земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер разтърси североизточното крайбрежие на страната.

Японската метеорологична агенция обаче прогнозира следващи вълни, които могат да достигнат до 3 метра.

Японският премиер Санае Такаичи призова жителите на засегнатите райони да се евакуират незабавно и обяви, че правителството е сформирало извънреден щаб. „Жителите в районите с предупреждение за цунами трябва незабавно да се изтеглят към по-високи части или безопасни места, като например специализираните евакуационни сгради“, каза Такаичи пред репортери малко след земетресението, пише CNN.

Властите полагат „всички усилия за оценка на щетите, прилагане на мерки за реагиране при бедствия, включително издирвателни и спасителни операции, и предоставяне на своевременна и точна информация на обществеността“, подчерта премиерът. „Все още потвърждаваме мащаба на човешките и материалните загуби, но очакваме подробни доклади и продължаваме действията по овладяване на ситуацията.“

По-късно тя предупреди за възможни нови тревоги поради потенциални вторични трусове край бреговете на Хокайдо и Санрику.

Железопътният оператор на скоростните влакове („Шинкансен“) между Токио и Шин-Аомори съобщи, че движението е спряно поради прекъсване на захранването. Преустановени са услугите и по линиите между станциите Акита и Мориока, както и всички местни влакове в префектура Ивате, предава NHK.

От Токийската електрическа компания (TEPCO) обявиха, че не са открити аномалии в атомните електроцентрали „Фукушима Дайичи“ и „Фукушима Дайни“, въпреки че персоналът е бил превантивно евакуиран. „Тохоку Електрик Пауър“ също потвърди, че централите „Онагава“ и „Хигашидори“ работят нормално и нивата на радиация са в обичайните граници.

Япония е една от най-активните сеизмични зони в света, разположена върху Тихоокеанския огнен пръстен. Най-разрушителното събитие в съвременната история на страната остава земетресението в Тохоку през 2011 г. с магнитуд 9.1, което предизвика огромно цунами и ядрена катастрофа.

„Япония е едно от най-малко изненадващите места на Земята за подобно събитие. Статистиката показва, че около 10% от земетресенията в света се случват в и около Япония“, посочва експертът по хидродинамика Йоанис Кармпадакис, доцент по крайбрежно инженерство в Imperial College London. Той допълни, че страната е епицентър на приблизително 20% от трусовете с магнитуд над 6.0 в световен мащаб.

„Дори вълните, които не изглеждат драматични, могат да бъдат опасни“, предупреди Кармпадакис. „Цунамито не трябва да е огромно, за да причини вреда: истинската опасност е бързо движещата се вода, която се надига и оттегля, създавайки течения, достатъчно силни, за да съборят хора, да повредят плавателни съдове и да навлязат дълбоко в устията на реките и пристанищата.“