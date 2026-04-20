Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

И зраелската армия предупреди ливанските цивилни да не се завръщат в десетки села в южен Ливан, като заяви, че дейността на "Хизбула" в района нарушава примирието, постигнато миналата седмица.

Хиляди разселени жители вече са започнали да се връщат към части от южен Ливан, след като на 17 април влезе в сила споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан.

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

След началото на примирието ливанските въоръжени сили отвориха отново ключов път, свързващ южния град Набатие с района Хардали, който беше затворен заради израелски удари.

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир.

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Израелската армия обаче призова цивилните да избягват връщане в редица населени места на юг, предаде АФП.

"Хизбула" продължи своята терористична дейност по време на примирието в нарушение на споразумението. Поради това Израелските отбранителни сили остават разположени в отбранителната зона", заяви говорителят на армията на арабски език полковник Авихай Адраеи в платформата Х.

Израел с предупреждение към разселените ливанци

"За вашата безопасност и тази на вашите семейства, и до второ нареждане, ви призоваваме да не се придвижвате на юг от линията на предна отбрана", добави той, визирайки граница, обозначаваща зона, контролирана от израелски войски.

На 19 април израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията е получила заповед да използва „пълна сила“ срещу всякакви заплахи в Ливан дори по време на примирието.

Той се закани също да бъдат разрушени жилища, за които се твърди, че се използват от Хизбула, като ливански държавни медии съобщават, че разрушенията вече са в ход.

Израел: Не искаме да ви навредим... Спасете живота си

Армията публикува карта, показваща т.нар. „линия на предна отбрана“ и зона по протежение на границата между Израел и Ливан, в която по нейни данни силите ѝ действат за демонтиране на инфраструктурата на Хизбула и за „предотвратяване на преки заплахи за общностите в северен Израел“.