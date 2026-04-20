Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

П оп иконата Шер е разбрала за съществуването на своя тайна внучка повече от десетилетие след раждането на детето. Баща на момичето е нейният син Илайджа Блу Олман, чийто живот от години е белязан от зависимости и скандали, пише Page Six.

Бившият модел Кейти Едуардс разкри в интервю за US Sun, публикувано в неделя, че е имала връзка с Олман през 2010 г. и същата година е родила дъщеря им Евър. „Шер се свърза с мен миналия юни и ме попита дали това е истина. Трябваше да си призная“, твърди Едуардс. Тя обяснява, че певицата е чула слухове за Евър от самия Илайджа още през 2021 г., след негово предозиране, но тогава помислила думите му за „бълнувания“.

„Когато разбра истината, тя онемя“, споделя Едуардс, която самата е внучка на легендарната Джули Андрюс. „Шер каза на семейството си: „О, Боже мой, най-накрая станах баба.“

Едуардс разказа откровено за връзката си с 49-годишния Олман, като поясни, че е забременяла след еднократна близост. „Той знаеше от първия ден, но никога не е искал да бъде родител. Отбиваше се веднъж на няколко години, само за да каже „здравей“. Кейти, която днес е омъжена, споделя, че Илайджа ѝ изпратил съобщение през 2021 г. с молба да поправи грешките си след поредния инцидент с наркотици.

Въпреки биологичната връзка, Едуардс подчертава, че Евър има стабилна семейна среда: „Тя има баща, който я отглежда от първия ден. Не бих могла да пожелая по-добър родител за децата си.“

Едва малко преди Олман да бъде хоспитализиран за второ предозиране през 2023 г., той се появява отново в живота на Кейти и Евър. По това време той поискал да остане при тях в Джошуа Трий, Калифорния, за да избяга от напрежението в Холивуд. „Няколко седмици по-късно той отново предозира. Тогава Шер се свърза с мен – искаше да знае какво се е случило и дали Евър наистина е нейна внучка“, разказва моделът.

Едуардс не скри вълнението си от новата връзка със 79-годишната звезда. През септември 2025 г. двете с Евър са били поканени на гости в имението на Шер в Малибу. „Тя беше прекрасна и мила. Шер попита Евър дали иска да разгледа гардероба ѝ и ѝ показа дънки, с които е била на концерт. Беше невероятно преживяване“, споделя Кейти. Тя описва носителката на „Грами“ като „младежки дух“, който е играл с внучката си в басейна и е разпитвал момичето за момчета. „Самата тя беше като дете“, добавя Едуардс.

Представител на Шер не е открит за коментар от Page Six. Междувременно стана ясно, че актрисата от „Mamma Mia!“, която има син от покойния Грег Олман, е подала молба за попечителство над Илайджа за втори път миналата седмица. Тя твърди пред съда, че неговата „наркотична зависимост е в критична фаза“.

„Илайджа няма способност да управлява финансите си. Всеки долар от тръста на баща му се пропилява веднага, без оглед на неговото благосъстояние или задължения“, се посочва в съдебните документи. Освен със зависимостите, Олман се сблъсква и със закона – през февруари той бе арестуван за нападение и незаконно проникване в училище.