Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

А ко някога сте се чувствали по-спокойни след разходка в парка или в гората, това не е плод на вашето въображение – това е чиста биология. Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата, съобщава BBC.

Добрата новина е, че не е нужно да прекарвате часове в преходи, за да усетите тези ползи. Максималният ефект настъпва след едва 20 минути. Дори една обедна почивка в парка няколко пъти седмично може да направи чудеса за тялото и ума ви. Ето четири начина, по които природата подобрява здравето ни:

1. Подсъзнателно релаксиране

Когато виждате зелени дървета, помиришете бор или чуете шумоленето на листата и песента на птиците, вашата вегетативна нервна система (мрежата от нерви, контролиращи несъзнателните процеси) реагира мигновено.

„Наблюдаваме промени в тялото като понижаване на кръвното налягане и забавяне на сърдечния ритъм – всичко това е свързано с физиологично успокояване“, обяснява баронеса Кати Уилис, професор по биоразнообразие в Оксфордския университет.

Британско проучване сред близо 20 000 души установява, че тези, които прекарват поне 120 минути седмично сред природата, съобщават за значително по-добро здраве и по-високо психологическо благополучие. Доказателствата са толкова убедителни, че в някои райони вече се прилага т.нар. „зелено социално предписване“ – насочване на пациенти към природата за подобряване на физическото и психическото им състояние.

2. Рестарт на хормоните

Хормоналната система също се включва в процеса на релаксация. Престоят на открито понижава нивата на кортизол и адреналин – хормоните, които се покачват при стрес или тревожност.

Проучване с японско кедрово масло: Участници, които вдишвали аромата на масло от Хиноки (японски кипарис) в продължение на три дни, показали огромен спад на адреналина.

Имунна защита: В кръвта им се увеличили нивата на „клетките убийци“ (NK-клетки), които се борят с вирусите. Този ефект се запазил дори две седмици след експеримента.

Професор Минг Куо от Университета в Илинойс обобщава: „Природата успокоява това, което трябва да бъде успокоено, и укрепва това, което трябва да бъде укрепено“. Според нея един дълъг уикенд сред природата може да подсили имунната ни система с 24% над базовото ниво за цял месец напред.

3. Обонянието е мощно оръжие

Ароматът на гората и почвата е пълен с органични съединения, отделяни от растенията. Когато ги вдишваме, част от тези молекули преминават директно в кръвния ни поток.

Ароматът на бор, например, може да ви успокои само за 90 секунди. Мнозина смятат, че това е плацебо ефект, но проучвания показват, че дори бебета без натрупани спомени се успокояват при вдишване на лимонен (съединение с цитрусов аромат, срещано в природата).

4. Добри бактерии за червата

Допирът до почвата и растенията помага на тялото да приеме полезни бактерии, подобни на тези в скъпите пробиотици. Професор Минг Куо обяснява, че вдишването на определени микроорганизми може да подобри настроението ни, а фитонцидите (антимикробни химикали, отделяни от растенията) помагат в борбата с болестите.

Д-р Крис ван Тюлекен, специалист по инфекциозни заболявания, разглежда природата като среда, която „гъделичка“ имунната ни система по положителен начин. Той дори насърчава децата си да играят с пръст в гората, за да подсилят естествените си защити.

Как да пренесете природата у дома

Не всеки може да отиде в гората по всяко време, но малките детайли също помагат:

Визуално: Доказано е, че белите и жълтите рози имат най-силен успокояващ ефект върху мозъчната дейност.

Използвайте дифузер с етерични масла като пинен (извлечен от иглолистни дървета).

Използвайте дифузер с етерични масла като пинен (извлечен от иглолистни дървета). Дигитално: Дори само гледането на снимки на природа или поставянето на „зелен“ тапет на лаптопа може да задейства успокояващи мозъчни вълни и да намали стреса.

„Всяка малка стъпка помага“, категорични са експертите.