Двама служители на американското посолство загинаха в Мексико

Д вама служители на американското посолство и двама мексикански служители са загинали при автомобилна катастрофа в щата Чиуауа, Мексико, докато са се връщали от операция по унищожаване на наркотици в неделя, съобщиха властите, предава Newsweek .

„Тази трагедия е сериозно напомняне за рисковете, пред които са изправени мексиканските и американските служители, които са отдадени на защитата на нашите общности“, написа посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън в платформата X.

We are deeply saddened by the tragic loss of two U.S. Embassy personnel, the Director of Chihuahua’s State Investigation Agency (AEI), and an AEI officer in this accident. We honor their dedication and tireless efforts to confront one of the greatest challenges of our time. Our… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

„Това укрепва нашата решимост да продължим тяхната мисия и да напредваме в общия ни ангажимент към сигурността и справедливостта, за да защитим нашите хора.“

Двамата служители на американското посолство са били директорът на Държавната агенция за разследвания на щата Чиуауа (AEI) и служител на Американския предприемачески институт. Двамата мексикански служители са били директор на същата щатска разследваща агенция и още един служител, съобщиха щатските власти.

Групата се е връщала от операция за унищожаване на нелегални лаборатории в община Морелос. Властите не са предоставили допълнителни подробности за фаталния инцидент.