България

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Вижте къде няма парно и топла вода:

20 април 2026, 11:00
Източник: БТА

З аради аварии е спряно топлоподаването в някои райони от столицата, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“. 

Без парно и топла вода са абонатните на дружеството, които живеят на ул. Стара слатинска № 4, 5, 17, 18, 19, ул. Слатиска № 90, 92А, 96, 101, ул. Теменуга № 1, 2, 2А, 3, 4, ул. Циклама № 8 и ул. "Гео Милев", бл. 155 в квартал „Слатина“. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тази част от столицата е насрочено за 22 април в 10:10 ч. 

Заради аварии е спряно топлоподаването и на ул. "Д-р Георги Павлов" № 7 в „Гео Милев“, както и бул. "Цариградско шосе" №113. Отстраняването на авариите ще прикючи на 22 април в 10 ч., е посочено на интернет страницата на „Топлофикация София“. 

Абонатите на дружеството в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. „Западен парк“ и тези на ул. "Георг Вашингтон" № 47 в центъра също са без парно и топла вода, като за тях възстановяването на топлоподаването е насрочено за 18 ч. днес. 

Джерело: „Топлофикация София"    
аварии Топлофикация София
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Всичко от днес

От мрежата

