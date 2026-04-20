Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

З аради аварии е спряно топлоподаването в някои райони от столицата, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

Без парно и топла вода са абонатните на дружеството, които живеят на ул. Стара слатинска № 4, 5, 17, 18, 19, ул. Слатиска № 90, 92А, 96, 101, ул. Теменуга № 1, 2, 2А, 3, 4, ул. Циклама № 8 и ул. "Гео Милев", бл. 155 в квартал „Слатина“. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тази част от столицата е насрочено за 22 април в 10:10 ч.

Авария остви без топла вода част от центъра на София

Заради аварии е спряно топлоподаването и на ул. "Д-р Георги Павлов" № 7 в „Гео Милев“, както и бул. "Цариградско шосе" №113. Отстраняването на авариите ще прикючи на 22 април в 10 ч., е посочено на интернет страницата на „Топлофикация София“.

Абонатите на дружеството в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. „Западен парк“ и тези на ул. "Георг Вашингтон" № 47 в центъра също са без парно и топла вода, като за тях възстановяването на топлоподаването е насрочено за 18 ч. днес.