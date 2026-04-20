Отчаян апел: Откраднаха медицинската апаратура на децата на звезда от Little Mix

Б ившата звезда от групата Little Mix Джеси Нелсън отправи отчаян апел за помощ, след като автомобилът ѝ, в който се е намирала жизненоважна медицинска апаратура за нейните дъщери близначки, беше откраднат, съобщава BBC.

34-годишната изпълнителка съобщи, че черният „Land Rover“ е бил задигнат от алеята пред дома ѝ в Брентуд, Есекс, около 03:00 часа сутринта в неделя. Нейните дъщери, Оушън Джейд и Стори Монро Нелсън, са диагностицирани със спинална мускулна атрофия (СМА) – тежко заболяване, което причинява прогресивна мускулна слабост.

Нелсън използва Instagram, за да разпространи апела си, като предложи награда от £10 000 за всеки, който предостави информация, водеща до откриването на автомобила.

„Колата ми беше открадната от алеята в ранните часове на тази сутрин. Ако някой види черен Defender с регистрационен номер JJ73SSY, моля, свържете се с мен или с полицията. В колата имаше голяма част от болничното оборудване на моите момичета, което е изключително необходимо“, написа тя.

Jesy Nelson's car 'stolen' with medical kit inside https://t.co/1tXdJbU84d — BBC News (UK) (@BBCNews) April 19, 2026

Каузата на една майка

Инцидентът се случва само няколко месеца след като през април певицата обяви, че е „горда“ от решението скринингът за СМА в Обединеното кралство да бъде въведен по-рано от предвиденото – още от октомври 2026 г.

След поставянето на диагнозата на близначките си, Нелсън започна мащабна кампания за въвеждане на изследвания за заболяването веднага след раждането. Тя стартира петиция за добавянето му към задължителните кръвни тестове за новородени, която събра над 100 000 подписа – момент, в който певицата не успя да скрие сълзите си от благодарност.

Коя е Джеси Нелсън?

Джеси Нелсън стана световноизвестна през 2011 г., след като участва в шоуто X Factor, където стана част от успешната момичешка група Little Mix. В последните години тя е открита за трудностите в личния си живот и състоянието на децата си.

От полицията в Есекс заявиха, че на този етап не могат да коментират случая с предполагаемата кражба.