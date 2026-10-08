Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

М омче на 6 г. от Вирджиния, което простреля учителката си в гърдите по време на час, е викало „Майната ти, ку*ко“ на преподавателка, която се опитвала да го удържи, и се е заканило да се бие с полицаите. Това се вижда от обезпокоителни кадри от полицейска камера, заснети веднага след нападението, които излизат на бял свят чак сега, а инцидентът е станал на 6 януари 2023 г.

Първокласникът, идентифициран в съда само с инициалите J.T., заплашва полицаите и псува вулгарно, след като органите на реда са спешно изпратени в класна стая в началното училище „Ричнек“ в Нюпорт Нюз, Вирджиния.

„И двамата ли искате да се пробвате с мен, ку*ки?!“, казва момчето на полицаите, според кадри от камерата на полицай Брайън Торес, получени от Virginian-Pilot и Daily Press. Записът е направен след като J.T. прострелял учителката си Аби Цвернер пред 16 нейни ученици в първи клас на 6 януари 2023 г., пише The New York Post.

Във видеото експертът по четене Еми Ковач, която се втурнала в класната стая след стрелбата и държала момчето в прегръдка, за да го удържи, му казва да „престане“. „Майната ти, ку*ко“, казва J.T. на Ковач.

Видеото показва как полицаите намират 9-милиметров пистолет Taurus на пода, на около 4,5–6 метра от момчето. „Стрелецът е при нас“, казва друг полицай по радиостанцията.

„Казах на зам.-директора, че по-рано днес е имало заплаха за това“, казва Ковач на полицаите. „Това ко**ле се пенсионира миналата година“, казва J.T., въпреки че не е ясно за кого говори.

„На колко години е?“, пита полицай Ковач, а тя отговаря: „На 6 години е“, след което загатва за предишни дисциплинарни проблеми с момчето. „Той беше на специален режим. Майка му трябваше да го взема в 14:30 ч. Това е първата му седмица, в която майка му не идва с него на училище“, казва Ковач. Ковач разказва, че се обадила на 911, след като чула изстрел от коридора и се втурнала в класната стая, където видяла „кръв“ по учителката.

„Майната ти, ку*ко“, казва отново J.T., показвайки среден пръст на специалистката по четене.

Полицай пита дали имат „малки белезници“ за стрелеца, преди полицай Торес да предупреди колегите си да не докосват ръцете на J.T. заради „барутни остатъци“ от стрелбата. J.T. казва, че го е „откраднал от мама“, посочвайки пистолета, след което отново заплашва полицаите.

„Ако искате да се пробвате, елате, ку*ки. Не ми пука дали ще повикате подкрепление. Не ми пука дали ще отида в затвора, ку*ко“, казва той на полицая, докато Ковач се опитва да го успокои.

„Знаем, че ги разбираш тези думи - и знаеш, че това не е редно. Г-жа Ковач не е доволна от това“, казва Ковач. В този момент, според по-късните показания на Ковач, J.T. я удря с юмрук в лицето, при което очилата ѝ отхвърчат.

Момчето е взело пистолета от чантата на майка си сутринта преди стрелбата, след като се качило на скрина ѝ, прибрало го в раницата си и го занесло на училище, се посочва в съдебните документи.

По време на следобеден час по четене J.T. извадил пистолета от джоба на якето си и произвел един изстрел към Цвернер от разстояние около 3 метра, улучвайки я в ръката и гърдите, според съдебните документи.

Триминутните кадри от полицейската камера бяха представени като доказателство от прокуратурата по време на делото през май срещу бившата заместник-директорка на училището Ебъни Паркър, която беше обвинена по осем точки в тежка небрежност към деца, свързана със събитията преди стрелбата. Всички обвинения бяха отхвърлени дни по-късно, преди защитата да представи своите аргументи.

Цвернер, която беше тежко ранена при стрелбата, получи обезщетение от 10 милиона долара след гражданско дело срещу Паркър, което приключи през ноември 2025 г.

Майката на J.T., 29-годишната Дежа Никол Тейлър, беше изпратена в щатски затвор за небрежност към дете и излежа присъда във федерален затвор частично за това, че е излъгала за употреба на наркотици във формуляр за проверка на миналото, когато е купувала оръжието, използвано при стрелбата. Тя беше освободена от затвора през февруари.

J.T., който в момента е на около 9 или 10 години, живее в Нюпорт Нюз под попечителството на прадядо си.