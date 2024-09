11-годишно момче призна за убийството на бивш кмет и дъщеря му в Луизиана

11-годишно момче призна пред полицията, че е застреляло смъртоносно бившия временен кмет на малък град в Луизиана и дъщеря му, съобщиха властите.

Детето беше арестувано в неделя следобед, след като призна, че е убило Джо Корнелиус старши, 82, и Кейша Майлс, 31, в Миндън, Луизиана, по-рано същия ден, каза началникът на полицията Джаред Макивър по време на пресконференция във вторник.

Корнелиус е бивш дългогодишен градски съветник на Минден и бивш временен кмет на Минден, каза настоящият кмет.

“Годините служба на Джо Корнелиус в Минден бяха белязани от неговата отговорност и отдаденост към подобряването на нашата общност,” каза кметът Ник Кокс в съобщение, публикувано във Facebook. “В личен план съм благодарен за неговото приятелство и многото начини, по които той подкрепи мен и другите в нашия град.”

Срещу момчето, което беше описано само като роднина на жертвите, са повдигнати две обвинения за убийство първа степен и е задържано под гаранция от $500 000, каза Макивър. Не е ясно дали детето ще бъде съдено като възрастен.

Полицията откри жертвите в дома им с огнестрелни рани, след като друг член на семейството се обади на 911, каза Макивър. Властите откриха две оръжия, скрити в имота, и калибърите им съвпаднаха с празни гилзи, оставени на местопроизшествието, каза шефът, без да дава подробности. Не е известно как детето се е сдобило с оръжията, добави Макивър.

Момчето разказало на отговарящите полицаи “история, която първоначално нямала смисъл,”, преди да бъде отведено в полицейския участък от настойник и в крайна сметка да признае за престъплението, каза Макивър.

