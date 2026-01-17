11-годишен застреля баща си заради видео игра

М омче на 11 години от щата Пенсилвания е обвинено, че е застреляло баща си, след като преди това му е била отнета преносимата игрова конзола Nintendo Switch, съобщава английското издание The Guardian.

Детето е изправено пред обвинения в криминално убийство след стрелба, станала на 13 януари в семейния им дом в района Дънканън Бъро. Според съдебни документи случаят показва колко лесно децата в САЩ могат да получат достъп до огнестрелни оръжия.

Полицията е била изпратена в дома на семейството около 3:20 ч. сутринта след сигнал за „мъж в безсъзнание“. При пристигането си служителите открили 42-годишния Дъглас Дийц мъртъв в леглото си с огнестрелна рана в главата.

Жертвата е била открита в спалнята, която е споделял със съпругата си. Според съдебните документи спалнята е била свързана със стаята на сина им чрез гардероб.

След разследване властите са установили, че заподозрян за престъплението е 11-годишният син на мъжа. Полицията съобщава, че в деня на инцидента е бил рожденият ден на детето. То влязло в спалнята, крещейки: „Татко е мъртъв“. По думите на полицаите на мястото на инцидента, момчето казало и на майка си: „Аз убих татко“.

Son, 11, accused of fatally shooting father after boy’s Nintendo Switch was taken away: ‘Daddy’s dead’ https://t.co/zpvizHnzbX pic.twitter.com/fPObmDMpab — New York Post (@nypost) January 15, 2026

Според полицията стрелбата е станала малко след полунощ, след като родителите са си легнали. Детето разказало на разследващите, че е прекарало хубав ден с родителите си, но се ядосало, когато баща му му казал, че е време за лягане.

В показаният се посочва, че когато полицаите попитали момчето какво се е случило, то отговорило: „Застрелях някого“. В официалното полицейско изявление се казва още: „Той призна, че е имал конкретен човек, когото е възнамерявал да застреля – баща си“.

Според съдебните документи момчето е казало на полицията, че е намерило ключ за сейфа с оръжие в чекмедже на баща си в родителската спалня. То отключило сейфа, докато търсело Nintendo Switch-а си, който по-рано му бил отнет, и там намерило огнестрелно оръжие.

По думите му той извадил оръжието от сейфа, заредил го с патрони и отишъл до страната на леглото, където спял баща му. „Той дръпнал петлето и произвел изстрел по баща си“, се казва в показанията. На въпрос какво е мислел, че ще се случи, когато стреля, момчето отговорило, че е било „ядосано“ и „не е мислило за последствията“, според разследващите.

Местните медии съобщават, че на детето е отказана гаранция след задържането му. Заседание по делото е насрочено предварително за 22 януари.