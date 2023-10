"Моля, изведете ни оттук възможно най-бързо": Коя е отвлечената Миа Шем

В понеделник вечерта "Хамас" публикува видеоклип, в който се вижда един от многото заложници, взети от бойците на "Хамас" по време на нападението срещу Израел на 7 октомври. Жената се идентифицира пред камерата като 21-годишната Миа Шем.

В 60-секундния клип се вижда как на жената се обработва рана над десния лакът от лице извън камерата, което увива ръката ѝ в бинтове. В следващата част на видеоклипа Шем се обръща директно към камерата, като говори на иврит. Тя казва, че се намира в ивицата Газа, където е била лекувана от раната си, и че иска да се прибере у дома.

"Искам само да бъда върната възможно най-бързо при семейството си, при родителите си и при братята и сестрите си", казва тя.

"Моля, изведете ни оттук възможно най-бързо."

Шем е от Шохам в Централен Израел. Майка ѝ, Керен Шем, заяви миналата седмица, че е говорила с дъщеря си за последен път на 6 октомври, ден преди нападението.

Въпреки че мястото и часът на публикувания от Хамас видеозапис не са уточнени, анализът на метаданните, извършен от "Ню Йорк Таймс", показва, че части от кадрите са заснети поне преди шест дни. Според съобщенията семейството ѝ е потвърдило, че лицето във видеото е Мия Шем.

В публикация в социалната мрежа X, известна преди като Twitter, Израелските сили за отбрана (IDF) осъдиха видеото, като написаха:

"Във видеото, публикувано от "Хамас", те се опитват да се представят за хуманни. Те обаче са ужасяваща терористична организация, отговорна за убийствата и отвличанията на бебета, деца, мъже, жени и възрастни хора".

