Мобилен телефон се взриви в пътнически влак в Индия

М обилен телефон се взриви в пътнически влак в индийския град Калян, щата Махаращра, като инцидентът се е разминал без жертви и ранени, предаде новинарска агенция ПТИ.

Взривът е станал в 20:12 ч. местно време (17:12 ч. българско време) в купе за жени, заяви началникът на регионалното звено за управление на бедствията на общинската Ясин Тадви.

Mobile phone explodes in Mumbai local train's women compartment at Kalwa station in Thane #MumbaiLocal #Breaking #ThaneNews #Kalwa https://t.co/xA8S329DDX pic.twitter.com/XGvEcCVteT